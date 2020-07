Shadow Warrior 3 angekündigt (+ Reveal-Trailer)

Entwickler Flying Wild Hog und Publisher Devolver Digital kündigten nun den Actiontitel Shadow Warrior 3 an, der die triumphale Rückkehr des gefallenen Firmen-Shoguns Lo Wang einläutet und die ausgefallene Ego-Shooter-Serie auf die nächste Stufe hebt.

Was erwartet euch in Shadow Warrior 3?

Der Actiontitel präsentiert Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen, Orochi Zilla. Gemeinsam begeben sie sich auf die spannende Mission, einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.

Shadow Warrior 3 Gameplay in wenigen Tagen

Das Spiel wird während der diesjährigen Devolver Direct am 11. Juli um 12:00 Uhr PST (21:00 Uhr MESZ) via Twitch einen Gameplay-Trailer mit Vorschau, Interviews und mehr enthüllen, in den kommenden Wochen folgt dann sogar noch weiteres Material. Weitere Informationen zum Franchise, findet ihr auf der offiziellen Webseite.