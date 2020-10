Devil May Cry 5 Special Edition: Bildraten- und Auflösungseinstellungen im Überblick

Gute Nachrichten für alle Fans von Dante und Virgil – Capcom beschert uns mit der Devil May Cry 5 Special Edition ein Comeback der beiden DMC-Ikonen zum Start der neuen Konsolengeneration, bei der auch leistungstechnisch ordentlich nachgebessert wurde. Wenn ihr euch nun fragt, ob das Spiel mit oder ohne Ray-Tracing oder 4K läuft, findet ihr hier die Antwort. Diesbezüglich hat sich Capcom US zu Wort gemeldet und folgendes auf Resetera verlautbart.

Demnach könnt ihr frei wählen, in welchen Einstellungen ihr mit welchen Bildraten und Auflösungen rechnen könnt. Bei Maximaleinstellungen gibt’s immerhin noch 30 Frames per Second. Wer es flüssiger will, kann entsprechend abstufen.

Devil May Cry 5 Special Edition Box-Release

Die Box-Versionen der Special-Edition erscheint laut letzten Informationen am 1.12.2020, während die digitalen Versionen bereits zum Launch zur Verfügung stehen sollen.