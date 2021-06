Deutsche Telekom und Fairphone bauen Zusammenarbeit aus

Das Unternehmen Fairphone und die Deutsche Telekom wollen Nachhaltigkeit groß schreiben. Lest mehr, was der Konzern plant!

Über die Kooperation

Die Deutsche Telekom, Eigentümerin von Magenta Telekom, und der Endgeräte-Hersteller Fairphone verstärken ihre Zusammenarbeit. Mit verschiedenen Projekten wollen die beiden Konzerne Nachhaltigkeit in der Elektro-Branche bei Konsument:innen ins Bewusstsein rücken. Davon werden auch Kund:innen von Magenta Telekom in Österreich profitieren. Fairphone gilt als führend in Sachen Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit, nachhaltige und recycelte Materialen in Gerät und Verpackung.

Der modulare Aufbau der Geräte spart Ressourcen und reduziert Emissionen. Ebenso verbessert er die Reparierbarkeit und Wiederverwertbarkeit. Die sieben Module des Fairphone 3+ sowie ein mitgelieferter Schraubendreher ermöglichen eine einfachere Reparatur bestimmter Komponenten. Das Fairphone 3+ (wir berichteten darüber) besteht zu 40 Prozent aus recyceltem Kunststoff und wird mit fair gewonnenen Materialien wie Zinn, Wolfram, Kobalt und Fairtrade-Gold hergestellt, was auch andere Auszeichnungen nach sich zog:

Klimaneutralität und mehr

Auf dem Weg zur vollständigen Klimaneutralität treibt Magenta Telekom die Fairphone-Partnerschaft und mehrere nachhaltige Projekte voran. Darunter fällt etwa das Recycling von nicht mehr verwendeten Altgeräten und Transparenz – Fairphone hat eine eigene Seite dafür eingerichtet. Magenta ist zudem bereits seit 2015 komplett CO2-neutral. Gemeinsam möchten die Deutsche Telekom und Fairphone nachhaltige Produkte und Angebote für Kund:innen vermarkten. Aktuell ist das Fairphone 3+ in Deutschland und Österreich im Portfolio, andere Länder zeigen bereits Interesse.

Im März 2016 ist das Fairphone als erstes nachhaltig und sozial produziertes Smartphone der Welt erstmalig in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag in Österreich erhältlich gewesen. Magenta Telekom (damals T-Mobile Austria) ging als erster österreichischer Mobilfunkanbieter und einer der ersten Anbieter weltweit eine langfristige Partnerschaft mit Fairphone ein – wir testeten die zweite Iteration des Geräts. Außerdem bietet Magenta Telekom nach wie vor als einziger österreichischer Mobilfunknetzbetreiber das nachhaltig produzierte Fairphone an.

Stimmen zur Zusammenarbeit

„Unsere Kund:innen wünschen sich gesamtheitliche, nachhaltige Angebote. Ein Teil davon ist unser Netz, das zu 100 Prozent auf erneuerbaren Energien beruht. Aber 80 Prozent der Emissionen, die während der Lebenszeit eines Smartphones entstehen, entfallen auf die Produktion. Mit Fairphone als Partner gehen wir einen wichtigen Schritt, um unsere Klimaziele in der gesamten Lieferkette zu erreichen. Deshalb bauen wir die Zusammenarbeit aus“, sagt Birgit Klesper, Senior Vice President Group Corporate Responsibility der Deutschen Telekom.

„Unsere Mission als Unternehmen ist es, einen Markt für ethische Smartphones zu etablieren, um die Elektronikindustrie zu einem verantwortungsvolleren Handeln zu motivieren. Einer der Wege, wie wir dies tun, ist die Zusammenarbeit mit europäischen Marktführern wie der Deutschen Telekom, um die Art und Weise zu verändern, wie in der Branche gearbeitet wird. Wir wollen die Sorge um Mensch und Planet zu einem selbstverständlichen Teil der Geschäftstätigkeit in der Elektronikbranche machen“, sagt Eva Gouwens, CEO von Fairphone.