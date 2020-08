Fairphone 3+ vorgestellt: Auch für Fairphone 3-User interessant

Fairphone-Geschäftsführerin Eva Gouwens sagt hierzu: „Wir glauben, dass wir das Beste aus den in der Unterhaltungselektronik verwendeten Materialien herausholen müssen. Wir kommen einer Kreislaufwirtschaft einen ganzen Schritt näher, indem wir die Wiederverwendung und Reparatur unserer Telefone weiterhin verstärkt fördern und es den Benutzern erleichtern, ihre Geräte zu ‚upgraden‘ und somit länger zu nutzen. Die Einführung der neuen Module rund um das Fairphone 3+ ist ein konkretes Beispiel dafür, wie wir dies möglich machen.”

Das neue Fairphone 3+ basiert auf dem Vorgängermodell und zeichnet sich besonders durch zwei neue Kameras sowie eine verbesserte Audioqualität aus. Ganz im Sinne des Unternehmensziels, für mehr Nachhaltigkeit und Langlebigkeit in der Elektronikbranche zu sorgen, sind die neuen Module einzeln erhältlich und mit dem aktuellen Fairphone 3 kompatibel. Mit dem Hardware-Update lässt sich jedes dieser Smartphones problemlos auf 3+ Standard upgraden. Fairphone bietet als einziger Anbieter überhaupt die Möglichkeit, die neuesten Tech-Features in vorhandene Geräte zu integrieren.

Das neue Fairphone 3+ vom niederländischen Hersteller Fairphone wurde vorgestellt. Was euch mit dem Gerät erwartet, lest ihr hier!

Daten und Verfügbarkeit des Smartphones

Im neuen Gerät erwarten euch die gleichen Hardwareteile wie im Smartphone zuvor. Das mit Android 10 ausgelieferte Phone kommt mit einem Qualcomm Snapdragon 632 und 4 GB RAM, 64 GB internem Speicher und einem Akku, der 3040 mAh fasst. Das Display misst nach wie vor 5,65 Zoll in der Diagonale, und auch beim Rest (WLAN, Bluetooth 5, NFC, zwei Nano-SIMs, LTE, USB-C und Kopfhörerbuchse) gibt es nichts Neues zu vermelden. Die Kameras hingegen werden ordentlich aufgestockt, da die Hauptkamera mit 48 Megapixel (statt 12 MP) und die Selfie-Kamera mit 16 Megapixel (statt 8 MP) auflöst.

Ab sofort können das Fairphone 3+ zum Preis von 469 Euro UVP sowie die neuen Kameramodule (zum Upgrade für BesitzerInnen eines Fairphone 3) ab einem Preis von 94,90 Euro UVP über die Fairphone-Website, sowie online bei den Launch-Partnern Mobilcom-Debitel und Galaxus in Deutschland, Digitec in der Schweiz und Magenta in Österreich vorbestellt werden. Ab dem 14. September 2020 sind die neuen Produkte europaweit erhältlich. Der Verkauf des Fairphone 3+ und der aufgerüsteten Kameramodule trägt zur Weiterentwicklung der bestehenden Projekte bei und unterstützt neue Initiativen dabei, die Lieferkette für alle Beteiligten fairer zu gestalten.