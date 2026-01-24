Deutet dies auf eine Nintendo Switch 2 Lite hin?

Wir wissen, die Nintendo Switch 2 war teurer als ihre Vorgängerin. Anscheinend wird nun an einer Nintendo Switch 2 Lite gearbeitet!

Über die Gerüchte zur Switch 2 Lite

Nur wenige Monate nach dem erfolgreichen Launch der Nintendo Switch 2 wird es für die Gaming-Community ganz schön wild: Im Backend von Nintendos Account-Portal ist ein mysteriöser Produktcode aufgetaucht, der für gehörige Unruhe in der Branche sorgt. Das Kürzel OSM könnte schon bald das nächste große Kapitel der erfolgreichen Hybrid-Konsole einleiten. Diese Entdeckung verdanken wir aufmerksamen Dataminern aus der Community. Sie stießen auf den Code auf offiziellen Nintendo-Servern und begannen sofort zu spekulieren – mit durchschlagendem ERfolg. OSM könnte für „Ounce Small Model“ stehen und würde damit auf eine kompaktere, günstigere Nintendo Switch 2 Lite hindeuten. Diese Interpretation wurde schnell zum Toptrend in Gaming-Foren und sozialen Medien. Die Spannung ist berechtigt: Nintendos Produktzyklus folgt einem bewährten Schema, und eine Lite-Version ist ein logischer Schritt.

Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen. Einige Experten vermuten hinter OSM möglicherweise ein anderes Hardware-Upgrade – etwa ein OLED-Modell oder gar eine Pro-Version. Doch das würde dem bisherigen Release-Plan widersprechen: Bei der ersten Switch-Generation vergingen über zwei Jahre bis zur Lite-Version, während die OLED-Variante erst nach vier Jahren folgte. Damals waren die Versionen wie auch die Konsole selbst neu für die Fans, bei der Nachfolge-Konsole könnte man ja auch davon ausgehen, dass die Fans schon glauben zu wissen, was auf sie zukommt. Was würde eine Switch 2 Lite den Fans wirklich bringen? Die Gerüchteküche ist sich einig: Ein deutlich günstigerer Einstiegspreis, wahrscheinlich rund 300 bis 350,- Euro (im Vergleich zu aktuell 469,- Euro UVP für die Standard-Switch 2). Der Preis-Killer läge in bewussten Hardware-Abstrichen:

Rein tragbar: Keine abnehmbar Joy-Cons und kein TV-Modus (kein Dock)

Kompakterer Bildschirm: Statt 7,9 Zoll möglicherweise 6,5 Zoll

Weniger Speicher: 128 GB statt 256 GB

Optimierte Akkulaufzeit: Kleinerer Akku für bessere Portabilität

Besonders Familien und Casual-Gamer könnten von dieser Strategie profitieren – ähnlich wie die Switch Lite bei der ersten Generation.

Was spricht dafür, was dagegen?

Ein entscheidender Hinweis kommt aus der Gaming-Historie. Animal Crossing spielte bei der Switch-Lite-Einführung eine ungeheure Katalysator-Rolle. Die aktuelle Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition könnte da als ein ähnlicher Launch-Titel fungieren. Manche Analysten geben der potenziellen Switch 2 Lite sogar für September 2026 eine realistische Chance – perfekt für das Weihnachtsgeschäft. Zudem hat Nintendo intern die Komponenten für Jahre im Voraus eingeplant. Ein früherer Release der Lite-Variante passt zu der Marktdynamik: Die Standard-Switch 2 verkauft sich hervorragend, doch viele potenzielle Käufer zögern wegen des höheren Preises. Spätestens im Februar 2026 sollte laut Gerüchten eine neue Nintendo Direct-Veranstaltung mit den nächsten großen Spiele-Hits stattfinden. Da könnte neue Hardware grade recht kommen!

Aber Vorsicht: Industrie-Experten warnen vor Überoptimismus. Ein Hardware-Refresh weniger als ein Jahr nach Marktstart wäre untypisch für Nintendo. Möglich bleibt auch, dass sich das Kürzel „OSM“ als reiner Systemfehler oder als Codename für etwas völlig anderes entpuppt. Die offizielle Bestätigung steht noch aus. Solange Nintendo nicht selbst spricht, bleiben alle Spekulationen genau das, Wünsche und Rätselraten der Community. Vielleicht bringt ja die Nintendo Direct Klarheit? Fest steht: Ob Switch 2 Lite oder OLED, Premium oder Budget – Nintendos nächste Hardware-Ankündigung wird erneut für Furore sorgen. Wer aktuell mit dem Gedanken einer Switch-2-Anschaffung spielt, könnte bald eine erschwinglichere Alternative haben. Und wer die Standard-Konsole bereits besitzt, wird spannende Tage erleben. Der Code OSM ist ein kleines Puzzlestück, aber es passt perfekt in Nintendos möglichen Plan einer Konsolenfamilie, die Jahr um Jahr neue Fan-Schichten erschließt.