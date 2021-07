Destiny 2: The Witch Queen wird am 24. August 2021 vorgestellt

Destiny 2 bekommt mit The Witch Queen eine nächste große Erweiterung. Was das Team von Bungie damit plant, lest ihr gleich hier!

Zu The Witch Queen

Bungie hat mit einem Tweet angekündigt, dass die nächste große Erweiterung von Destiny 2: The Witch Queen, am Dienstag, dem 24. August, offiziell enthüllt wird. Dieser Tag wird als der Starttag der nächsten Live-Saison des Titels angesehen. Dies ist eine von zwei Destiny 2-Erweiterungen, die Bungie vor der Veröffentlichung von Beyond Light (Jenseits des Lichts) vor über einem Jahr angekündigt hat. Ursprünglich für den Start noch in diesem Jahr vorgesehen, wurde The Witch Queen, wie alle vorherigen Destiny-Veröffentlichungen, seitdem auf Anfang 2022 verschoben. Viel ist noch nicht bekannt, aber es scheint, als würde Bungie das Release-Datum des DLC Ende August verraten. Hier der Tweet für euch: