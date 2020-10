Destiny 2 Jenseits des Lichts Launch Trailer und Doku veröffentlicht

Bungie hat einen neuen Destiny 2 Jenseits des Lichts Launch Trailer veröffentlicht, der aufzeigt, was im neuen Kapitel von Destiny 2 auf dem Spiel steht. Die Macht der Dunkelheit nimmt zu, und alles, was die SpielerInnen zu wissen glaubten, wird in Frage gestellt. Die HüterInnen setzen Stasis ein während sie Europa erkunden und die Geheimnisse entdecken, die sich unter der Oberfläche dieses mysteriösen, unentdeckten Ortes verbergen. Das Universum von Destiny 2 wird nie wieder dasselbe sein.

Destiny 2 Jenseits des Lichts Launch Trailer