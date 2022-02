Destiny 2: Die Hexenkönig: Erweiterung ab sofort verfügbar

Destiny 2: Die Hexenkönigin, das bisher dunkelste Kapitel der Destiny 2-Geschichte, ist ab sofort für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series verfügbar. In der neuen Erweiterung des MMO-Shooters kämpft ihr in einer surrealen Thronwelt gegen die namensgebende Hexenkönigin Savathûn und könnt erstmals eigene Waffen schmieden. Am 5. März erscheint dann auch der neue Raid „Der Schwur des Schülers“, der euch in Sechsergruppen auf die Probe stellt. Gleichzeitig mit der Erweiterung startet auch die „Saison der Auferstandenen“, in der sich die Hüter mit der Kabal-Kaiserin Caiatl zusammenschließen, um Savathûns Pläne zu durchkreuzen.

Sowohl die Erweiterung Die Hexenkönigin als auch die Saison der Auferstandenen begleiten Hüter bei ihrem Kampf, das Licht von der Schar-Göttin Savathûn zurückzuerobern. Nach mehr als einem Jahr voller Täuschungen der Hexenkönigin, ziehen Hüter endlich in den Kampf gegen Savathûn und erkunden den neuen geheimnisvollen Destiny 2-Zielort „Die Thronwelt“. Dort treffen sie auf zahllose Herausforderungen, darunter den Ansturm der Strahlenden Brut – Schar-Feinde, die nun über dieselben vom Licht gegebenen Kräfte verfügen, die die Hüter seit Jahrhunderten nutzen. In der Saison der Auferstandenen nutzen Hüter lichtunterdrückende Technologie, die sie durch eine angespannte Allianz mit der Kabal-Kaiserin Caiatl erhalten, um sich der wachsenden Armee der Hexenkönigin aus lichtbefallener Schar zu stellen.