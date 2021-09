Der realme GT Master Edition Test: Anders als das Original

Als Smartphone ist die realme GT Master Edition komplett gelungen, doch im Vergleich mit der eigenen Originalversion tauchen Fragen auf. Denn das Original hat einen stärkeren Prozessor und mehr RAM, wohingegen die Master Edition eine stärkere Selfie-Kamera besitzt. Man versucht also, hier ein ganz anderes Klientel anzusprechen. Weitere Vorzüge des Master-Smartphones sind ein dezenterer Look in drei verfügbaren Farben sowie ein generell kühleres Verhalten im Alltag, was nicht zuletzt auf den etwas stromsparenderen Prozessor zurückzuführen ist.

Andere Stärken wie das gute Display wurden beibehalten, und Hersteller realme bleibt seinem Prinzip treu, hohe Leistung zu einem guten Preis anzubieten. Da ist die realme GT Master Edition keine Ausnahme, denn die Basisversion (6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Speicherplatz) ist bis zum 12. September um 299,- und danach um 349,- erhältlich, und das Upgrade (8+256 GB) ist um 399,- Euro zu haben. Letzten Endes kommt es darauf an, wofür ihr eurer Smartphone hauptsächlich verwendet. Das Handy liegt gut in der Hand, man benutzt es sehr gerne, und beide Versionen haben ihre ganz eigenen Stärken. Das Preis/Leistungsverhältnis passt in jedem Fall, und ich kann das Gerät empfehlen!