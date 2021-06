Das realme GT Test: Günstig und schön schnell

Wer zum realme GT greifen will, dem sei Folgendes gesagt: Hier trifft Spitzenhardware auf einen guten Preis. Das Gerät ist nämlich ab 21. Juni bei AliExpress, Amazon und realme.com/eu zum Early-Bird-Preis ab 369 Euro erhältlich! Ja, es gibt vorinstallierte Apps, sie sind aber kein Thema, und ja, ihr könnt so gut wie alles, was ihr nur wollt, fein einstellen. Der Bildschirm leistet grandiose Arbeit, wird ausreichend hell und kann Farben getreu wiedergeben. Dank Qualcomm Snapdragon 888-Prozessor gibt es auch bei fordernden Spielen kein Problem, und heiß wird das Smartphone auch nur bedingt. Die Fotos, die ihr mit diesem Handy schießt, sind zwar farblich auf der sehr knackigen Seite (denkt an die berühmte Samsung-Sättigung), aber mit der Hauptkamera jederzeit brauchbar.

Alles in allem gibt es nichts, was wirklich fehlen würde – Wireless Charging ist zwar nett, aber noch nicht so effizient oder schnell wie das Laden per Kabel. Binnen 40 Minuten ist das Smartphone von 0 auf 100 geladen, und es gibt keinen Use Case, der dem Testgerät zu viel wurde. Die Größe mit 6,43 Zoll zwar nicht so riesig wie andere Android-Smartphones, aber dennoch immer noch auf der größeren Seite. Seid ihr also auf der Suche nach einem Preis-Leistungs-Sieger, wird euch die Wahl im Jahr 2021 bei all der Konkurrenz schwerer fallen als je zuvor. Doch mit dem realme GT macht ihr nichts falsch, ihr solltet es euch näher ansehen.