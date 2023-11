Der offizielle Die Sims-Shop öffnet seine Pforten – gleich online reinschauen!

Electronic Arts und Maxis geben bekannt, dass der offizielle The Sims Shop ab sofort eröffnet ist. Was dürfen die Fans erwarten?

In Zukunft erwarten Simmer:innen im The Sims Shop weitere spannende Kollaborationen, inspiriert vom bekannten Die Sims-Universum und höchstwahrscheinlich auch später von Teil fünf. Es wird aber laut Angaben der offiziellen Eröffnungsmeldung auch zeitexklusive Events und somit auch Produkte geben. Wenn ihr keine neuen Drops verpassen wollt, registriert euch gleich unter https://shopthesims.com, um immer die neuesten Updates zu erhalten. Falls noch Fragen offen sein sollten, gibt es auch eine FAQ-Seite im Hilfe-Center. Schaut mal in den Shop – wäre da etwas für euch dabei? Sagt es uns in den Kommentaren!