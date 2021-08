Der mophie wireless charging stand+ Test: Hochwertig und überlegen

Der mophie wireless charging stand+ bietet die Lösung für alle Geräte, die geladen werden müssen. Interessiert? Lest hier den Test!

Über den mophie wireless charging stand+

Der Hersteller mophie hat schon so manche Ladegeräte auf den Markt gebracht. Mit dem wireless charging stand+ kommt jedoch eine Lösung, die für eine Vielzahl von Leuten interessant sein könnte. Denn dieses Teil ist nicht nur edel und hochwertig, sondern auch praktisch und überraschend leistbar. Während ein anderes Modell von mophie (hier geht es zum Testbericht) zwar auch drei Geräte zugleich laden konnte, war der Preis von 150 Euro doch ein wenig viel des Guten. Wer hier trotz der hervorragenden Verarbeitungsqualität bei einem festen Nein blieb, sparte sich einige Münzen.

Doch nun bringt mophie den wireless charging stand+, der um 79 Euro erhältlich ist (zur offiziellen Website). Das ist wesentlich weniger, und die Stärken des Zubehörs sind glücklicherweise exakt die selben geblieben. Vom Auspackerlebnis angefangen bis hin zur ersten Inbetriebnahme bemerkt ihr die hervorragende Qualität, die in die Herstellung dieses Produkts geflossen ist. Links gibt’s eine Ladefläche für Smartphones oder kabellose Ohrhörer-Cases, und rechts eine Stütze für ein weiteres Smartphone. Ihr könnt aber auch einen Puck für die Apple Watch installieren, das geht binnen Sekunden und funktioniert perfekt.

Das Gerät in der Praxis

Nachdem ihr alles ausgepackt und einen Platz für den Charger gewählt habt, müsst ihr noch das mitgelieferte Netzteil an den Strom stecken. Das war’s dann auch schon, der mophie wireless charging stand+ ist ab sofort bereit für seine Ladetätigkeiten! Bei der Ladefläche und beim Ständer für das Smartphone ist eine längliche weiße LED am Sockel eingebaut. Sie zeigt für euch an, wenn ihr ein Gerät dort positioniert. Leuchtet das Lichtlein auf, wisst ihr, dass euer kabellos zu ladendes Device richtig darauf liegt. Nach knapp 30 Sekunden erlischt diese LED dann wieder, was den Ladeständer auch für ein Schlafzimmer qualifiziert.

Von der Verarbeitung her sei erneut gesagt, dass dieses Gerät extrem hochwertig ist. Die Ladefläche links wie auch die Smartphone-Ladelösung sind beide hervorragend gummiert, da gibt es kein Rutschen oder sonstige Unfälle. Beim Apple Watch-Ladepuck ist ein starker Magnet verbaut, der ebenso kompromisslos hält wie auch lädt – selbst, wenn ihr schwerere Armbänder an eurer Apple Watch tragen solltet. Ihr seht also schon: Diese kabellose 3-in-1-Ladestation ist mehr als nur praktisch und sieht darüber hinaus auch noch gut aus. Besonders nice: Da der mophie wireless charging stand+ auf Klavierlack verzichtet, bleibt das auch länger der Fall.

Technische Details und mehr

Was gibt es da zu sagen? Der mophie wireless charging stand+ wiegt 250 Gramm und misst 200 x 126 x 96 mm. Somit passt er schnell einmal in eure Umgebung, und egal, ob ihr ihn auf einen Schreibtisch, auf ein Nachtkästchen oder sonstwohin stellt, er fügt sich dank seiner dunklen Stoffoberfläche rasch ein. Der Charger kann eure Geräte mit bis zu 15 Watt aufladen, und selbst Handyhüllen mit einer Dicke von bis zu 3 mm sind kein Problem.

Damit nicht genug, der Ladeständer kann euer Smartphone im Hoch- und im Querformat laden. Ein mitgelieferter Apple Watch-Adapter ist ebenso mit an Bord, falls ihr eine besitzt – passt auch für ältere Modelle. Zu guter Letzt bietet das mophie wireless charging stand+ auch noch einen guten, alten USB-A-Anschluss. Sollte also eines eurer Geräte nicht kabellos aufgeladen werden können, habt ihr hier genauso die Möglichkeit dafür. mophie scheint hier an alles gedacht zu haben und Fehler aus der Vergangenheit nicht mehr zu wiederholen, dafür gebührt dem Hersteller der größte Respekt!