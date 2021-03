mophie 3-in-1 Wireless Charging Stand Test: Luxuriöses Ladegerät

mophie bringt mit dem 3-in-1 Wireless Charging Stand ein cooles Ladegerät auf euren Schreibtisch. Was das Teil kann, lest ihr hier im Review!

Der erste Eindruck

Der mophie 3-in-1 Wireless Charging Stand (bei diesem Namen bleibe ich auch für das Review) heißt auf der offiziellen Website des Geräts eigentlich anders. Als „Kabelloser 3-in-1-Ladeständer mit Steckeradapter für die EU“ geführt könnt ihr mit diesem (wahlweise weißen oder schwarzen) Ladeständer eure AirPods, eure Apple Watch sowie auch euer iPhone gleichzeitig laden. Schon beim Auspacken wird man den stilvollen Materialien gewahr, und die Plastikbeklebung verrät: Hier habt ihr etwas wirklich Hochwertiges vor euch stehen. Sowohl das Auspacken, das Verstehen wie auch die Installation dieses Ladeständers ist kinderleicht.

Links befindet sich eine Ladeschale für das Case eurer AirPods – Vorsicht: Die originalen AirPods kommen noch in einem Case, das nicht induktiv geladen werden kann. Habt ihr aber die passende Hülle, liegt dort das Case. Mittig ist ein Ständer zu finden, den ihr zunächst hochformatig verbaut. Allerdings löst das mophie 3-in-1 Wireless Charging Stand ein Problem ziemlich cool, denn ihr könnt euer Smartphone sowohl im Hoch- wie auch im Querformat aufladen. Rechts ist dann der Puck für die Apple Watch zu finden. Da die Fläche für das iPhone etwas hervorsteht, ist es kein Platzproblem, sämtliche Geräte gleichzeitig zu laden.

Die Inbetriebnahme

Nachdem ihr sowohl die Ladefläche für das iPhone wie auch den Ladepuck für die Apple Watch auf den Charger gesteckt habt, müsst ihr noch das mitgelieferte Netzteil an den Strom stecken. Das war’s dann auch schon, der mophie 3-in-1 Wireless Charging Stand ist von nun an bereit für seine Ladetätigkeiten! Die Ladefläche für die AirPods und das Smartphone haben eine längliche weiße LED am Sockel. Sie zeigt für ein paar Sekunden an, wenn ihr ein Gerät dorthin positioniert. Leuchtet das Lichtlein auf, wisst ihr, dass das Smartphone beziehungsweise das AirPods-Case richtig liegt. Nach ein paar Sekunden erlischt diese LED dann wieder, was den Ladeständer auch für ein Schlafzimmer qualifiziert.

Von der Verarbeitung her sei nochmals gesagt, dass der mophie 3-in-1 Wireless Charging Stand seine Sache sehr gut macht. Das Ladecase der AirPods wie auch die Smartphone-Ladelösung sind hervorragend gummiert, da gibt es kein Rutschen oder sonstige Unfälle. Beim Apple Watch-Ladepuck ist ein starker Magnet verbaut, der ebenso kompromisslos hält wie auch lädt – selbst, wenn ihr schwerere Armbänder an eurer Apple Watch tragen solltet. Ihr seht also schon: Diese kabellose 3-in-1-Ladestation ist mehr als nur praktisch und sieht darüber hinaus auch noch gut aus. Das glatte Glasfinish sieht edel aus und verleiht seiner Umgebung einen Hauch von Stil. Der Klavierlack ist halt ein Fingerabdruckmagnet, das muss euch bewusst sein.