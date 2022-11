Der Indie-Titel Little Inferno bekommt Weihnachts-Update

Die Little Inferno Ho Ho Ho Holiday Expansion kommt am 18. November 2022. Verbrennt neue Dinge, spielt eine neue Story!

Little Inferno entzündete 2012 zum ersten Mal einen Funken und wurde in einer ständig wachsenden Indie-Szene zu einer Sensation. Die Developer Tomorrow Corporation hat einige lustige Puzzlespiele wie Human Resource Machine und 7 Billion Humans entwickelt. Jetzt, ein Jahrzehnt später, kommt tatsächlich ein DLC für das Spiel heraus. Unter dem Namen Ho Ho Ho Holiday Expansion wird die diesjährige Weihnachtszeit eingeläutet, und es geht rund. Es ist eine ziemlich große Erweiterung mit einer völlig neuen Geschichte und einem neuen Charakter.

Viele Urlaubsprodukte warten auf die Flamme, und es gibt über 50 neue Kombinationen zu entdecken. Oder ihr könnt einfach das unendlich brennende Yule Log bekommen und euch eine entspannende, gemütliche Nacht gönnen. Wer also das neue Jahr mit ein wenig Treibstoff und ein wenig Feuer einläuten will, ist Little Inferno zurück mit weiteren Gründen, den Feiertag gebührend zu begehen. Der DLC ist für PC (Steam, Epic und GOG) sowie iOS, Android und Nintendo Switch erhältlich. Hier ein Trailer für euch!