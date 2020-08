Der Herr der Ringe: Gollum mit Teaser-Trailer angekündigt

Daedalic Entertainment hat den ersten Teaser-Trailer zum Action-Adventure Der Herr der Ringe – Gollum veröffentlicht.

Einmal möchte ich der Gollum sein …

Im Titel schlüpft ihr in die Rolle von Gollum und erleben dabei neue Abenteuer in Mittelerde aus einer nie dagewesenen Perspektive. Auf seiner Reise erkundet Gollum Orte, die noch in keinem anderen Medium detailliert behandelt oder gezeigt wurden, und trifft neue sowie bekannte Charaktere aus Der Herr der Ringe.