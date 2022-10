Der Elite Series 2 Controller kommt ins Xbox Design Lab

Gute Nachrichten für alle, die es gern bunt haben – Microsoft packt den Xbox Elite Series 2 Controller ins Xbox Design Lab, wo er ab 139,99 Euro verfügbar ist. Im Xbox Design Lab passt ihr das Erscheinungsbild des Controllers individuell an – von der Farbe des Gehäuses bis hin zur Form des D-Pads.

Elite Series 2 Controller im Xbox Design Lab

Im Xbox Design Lab individualisiert ihr den Elite Series 2 Controller ganz nach euren Wünschen. Ihr wählt aus einer Vielzahl an Farben und passt das Gehäuse, die Rückseite, das D-Pad, die Bumper, die Trigger, die Thumbsticks und die Buttons an. Ganz neu: Zukünftig färbt ihr den Sockel sowie Ring der Thumbsticks ein. Die passend gestaltete Tragetasche rundet den Look Deines neuen Controllers ab. Über die Xbox-Zubehör-App wählt ihr schließlich aus 16 Millionen Farbnuancen den richtigen Anstrich für eure Xbox-Button.

Das ist der Elite Series 2 Controller

Der Series 2 Controller wurde entwickelt, um die hohen Ansprüche professioneller Gamer:innen zu erfüllen. Der Controller bietet eine besonders robuste Bauweise, sowie Thumbsticks mit anpassbarer Spannung und einstellbarem Trigger-Widerstand. Dank Xbox Wireless-Technologie und Bluetooth-Unterstützung koppelt ihr euren Controller mit eurer Xbox Series X|S- oder Xbox One-Konsole und wechselt zwischen Windows PC und mobilen Devices. Durch eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden ist langanhaltender Spielspaß garantiert.

Euren persönlichen Controller gibt’s schon ab 139,99 Euro im Xbox Design Lab. Werft für weitere Anpassungen einen Blick auf die separat verfügbaren Elite Accessory Packs oder den Controller inklusive aller Elite-Komponenten für 199,99 Euro