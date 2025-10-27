Der Commodore 64 ist in der stylischen THEC64 – Black Edition zurück

Retro Games und Plaion Replai haben eine limitierte Auflage des meistverkauften Computers namens THEC64 – Black Edition veröffentlicht.

Über die THEC64 – Black Edition

Wie der Name schon sagt, ist diese Konsole eine modernisierte Version des klassischen Commodore 64 in einem völlig neuen Look. Die THEC64 – Black Edition wird mit 25 vorinstallierten Spielen ausgestattet sein, aber im Gegensatz zu den vorherigen Geräten des Unternehmens wird diese Spiele „Neo-Retro“ von C64-Entwicklern enthalten, die neue Spiele auf der alten Architektur entwickelt haben. Sobald ihr alle neuen Titel wie Sam’s Journey, A Pig Quest und Hessian durchgespielt habt, könnt ihr euer eigenes USB-Laufwerk anschließen, um benutzerdefinierte Spiele zu spielen.

Laut Retro Games bietet das aktualisierte Redesign vier Speicherplätze pro Spiel, Plug-and-Play-HDMI-Kompatibilität und einen USB-Joystick. Wenn ihr wollt, dass sich THEC64 – Black Edition eher wie der ursprüngliche Commodore 64 anfühlt, könnt ihr eine Tastatur über den USB-Anschluss anschließen. Retro Games hat jedoch auch einen nicht-mini-THEC64 entwickelt, der über eine voll funktionsfähige Tastatur verfügt. Die neueste verdunkelte Version ist jetzt auf der Website von Amazon oder jener von Retro Games für knapp 120,- Euro inklusive Lieferung erhältlich.