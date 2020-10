Demon’s Souls Remake-Trailer macht Lust aufs Sterben

Es gibt News zum ersten richtigen PS5-Exklusivtitel! Im neuen Trailer zum Demon’s Souls-Remake von Bluepoint wird ein weiterführender Einblick zum Gameplay gegeben. Das inkludiert neben dem Walkthrough eines Levels auch die Kämpfe gegen zwei bekannte Bosse. Während die Panzerspinne zu Präsentationszwecken für die Spielfigur natürlich kein Problem darstellt, heizt der Flamelurker (Sorry, Flammenschleicher klingt einfach nicht annähernd so cool) dann doch schon ordentlich ein. YOU DIED!

Was durch den Trailer besonders auffällt: Entwickler Bluepoint hat es anscheinend geschafft, das Game zu modernisieren, ohne das eingentliche Gameplay anzufassen. Wenn der zur Schau gestellte Charakter sprintet, fühlt sich das (rein vom zugucken natürlich) genauso an, wie man das noch aus den alten Spielen kennt. Die Animationen – auch die der Gegner – wirken dynamisch, und doch geht der Geist des ursprünglichen Titels nicht verloren, die sich durch eine gewisse Behäbigkeit in der Steuerung abgesetzt hat.

Es muss an der Stelle natürlich erwähnt werden, dass es sich um Szenen aus einem Trailer handelt. Da darf man nicht zu viel hineininterpretieren, Szenen können zum Zweck der Präsentation auch ordentlich aufpoliert worden sein. Dennoch darf man sich freuen, dass Sony in deren Exklusivtitel offenbar auch weiterhin viel Arbeit und vor allem Liebe zum Detail erkennen lässt.

Wir haben für euch neben dem brandneuen Trailer unten auch noch den schon länger veröffentlichten Trailer bereitgestellt. Hierzu hat Kollege Johannes übrigens auch einen Beitrag verfasst. Am Demon’s Souls-Remake kann man sich einfach nicht genug sattsehen.

Die neuen Demon’s Souls Remake Trailer