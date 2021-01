Deathloop könnte Dishonoreds größtes Problem lösen

Deathloop soll eine der außergewöhnlichsten Spielerfahrungen 2021 bieten. Außerdem wollen die EntwicklerInnen die größte Schwäche von Dishonored beseitigen.

Bestrafung in der Sandbox

Lange Zeit war es still um Deathloop und man konnte gar nicht genau sagen, was der Zeitschleifen-Shooter alles zu bieten hat. Im Spiel übernimmt man die Rolle des Protagonisten Colt, der innerhalb von 24 Stunden acht Ziele beseitigen muss. Stirbt man oder schafft es nicht alle Ziele innerhalb des Zeitlimits zu eliminieren, dreht sich die Uhr zurück und es geht von vorne los. In bekannter Arkane-Manier kann der Spieler die Zielpersonen auf verschiedene Arten aus dem Verkehr ziehen. Das Finden von Hinweisen und Zusammensetzen der Puzzlestücke ist dabei das A und O. Außerdem verrät der Gameplaytrailer, dass es ähnlich schon wie in Dishonored 1 und 2 ziemlich coole und mächtige Fähigkeiten gibt. Das große Problem an Dishonored war, dass das Spiel eine coole Sandbox bot, mit noch cooleren Fähigkeiten anbot, aber tötet man zu viele Personen, dann bekommt man ein schlechtes Ende. Dadurch werden gewisse Fähigkeiten, die total viel Spaß machen würden von vornherein uninteressant. Meiner Meinung nach der größte Designfehler.