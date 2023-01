Dead Space Remake: Steam-Vorbestellungen kommen mit Gratis-Dead Space 2

PC-Spieler:innen, die Dead Space Remake via Steam vorbestellen, erhalten eine kostenlose Kopie von Dead Space 2. Cool, oder?

Mehr zum Dead Space Remake

EAs Remake der Veröffentlichung von Visceral Games 2008 wird am 27. Januar 2023 auf PC, Xbox Serie und PS5 erscheinen. Das ist aber noch nicht alles: Kund:innen, die das Spiel über Steam vorbestellen, einschließlich derjenigen, die dies bereits getan haben, erhalten Dead Space 2 ohne zusätzliche Kosten bei der Veröffentlichung einfach dazu. Das 2021 angekündigte Dead Space Remake wurde mit der Frostbite-Engine von EA vom Star Wars Squadrons-Studio Motive neu aufgebaut. Der Titel wird von Creative Director Roman Campos-Oriola und dem ehemaligen Assassin’s Creed Valhalla-Game Director Eric Baptizat geleitet.

“Eine Sache, die mir wichtig war, waren die Änderungen, die wir an Null-G-Feeling vorgenommen haben”, sagte Campos-Oriola in einem im Oktober veröffentlichten Interview. “Es ist nicht so, dass es im Original nicht gut war, aber in Bezug auf die Authentizität bevorzugten wir die Art von Null-G, die in Dead Space 2 und 3 existierte. Es passt eher zu der Fantasie, in Null-G zu sein und herumzuschwimmen und herumzufliegen. Was für uns auch interessant war, war, dass seit wir die Nachbildung der Ishimura die Änderung von Null-G es den Spieler:innen ermöglichte, einige Räume zu erkunden, die bereits auf eine andere Weise als im Original existierten.” Campos-Oriola weigerte sich zu beantworten, ob Motive auch Dead Space 2 neu überarbeiten könnte. Wer weiß?