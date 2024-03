Dead Island 2: SoLA erscheint am 17. April 2024

Die zweite Story-Erweiterung für Dead Island 2 namens SoLA (wir berichteten) wird nächsten Monat veröffentlicht. Was erwartet uns damit?

Über Dead Island 2: SoLA

Der DLC, der SoLA heißt, wird am 17. April, kurz vor der Steam-Veröffentlichung des Grundspiels am 22. April, zur Verfügung gestellt. Die Erweiterung findet auf einem großen kalifornischen Musikfestival statt, das auf altem Gelände gebaut wurde. “Ein tödlicher Virus fegt durch das Tal und verwandelt seine Bewohner in gefräßige Zombies, wie ein chronischer Rhythmus von jenseits ruft – der Beat des Autophage”, heißt es in der Beschreibung der Geschichte. “Die Spieler:innen, die durch eine rätselhafte Warnmeldung zum Festival gelockt werden, müssen die Ruinen von SoLA erkunden und dieser jenseitigen Bedrohung ein Ende setzen.”

Neben dem neuen Standort wird SoLA neue Feindtypen aufweisen, darunter den Whipper (der uns mit seinen Därmen aus der Ferne angreifen kann) und den Clotter (der sich in einen Haufen unbesiegbarer Gore auflösen und sich dann anderswo neu zusammensetzen kann). Es werden auch neue Waffen hinzugefügt, wie der Ripper (ein Baseballschläger kombiniert mit einer Kreissäge) und der Sawblade Launcher (eine schwere Waffe, die Sägeblätter abfeuert). Also gibt es mehr von der gewohnten Qualität, wenn man schon allein nach der Beschreibung gehen kann. Werdet ihr euch diesen DLC holen?