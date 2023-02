Dead Island 2 erreicht Gold-Status und erscheint früher

Deep Silver und Dambuster Studios sind gleichermaßen begeistert und erleichtert, dass die lang erwartete Zombie-Saga Dead Island 2 Gold-Status erreicht hat. Zur Feier des Tages haben die beiden Unternehmen außerdem beschlossen, die Wartezeit für die Fans zu verkürzen und das Spiel schon eine Woche früher als erwartet zu veröffentlichen. Die Zombiejagd beginnt daher am Freitag, den 21. April 2023. Bis zur Veröffentlichung des Spiels wird Deep Silver noch mehr Gameplay und Trailer veröffentlichen, bevor man sich am 21. April 2023 selbst in den äußerst unterhaltsamen Überlebens-Kampf stürzen kann.

Worum geht’s?

Ein tödliches Virus breitet sich in Los Angeles aus und verwandelt die Einwohner in gefräßige Zombies. Die Stadt steht unter Quarantäne und das Militär hat sich zurückgezogen. Gebissen, infiziert, aber mehr als nur immun, lernt man, die dunklen Kräfte zu nutzen die einem durch die Adern fließen. Nur man selbst und eine Handvoll anderer angeberischer Arschgeigen, die zufällig resistent gegen den Erreger sind, halten die Zukunft von Los Angeles (und der Menschheit) in den Händen.

Während man die Wahrheit hinter dem Ausbruch aufdeckt, erfährt man auch, wer – oder was – man eigentlich ist. Überleben, sich weiterentwickeln, die Welt retten – ein ganz normaler Tag in LA!