Das Warten hat ein Ende: Digimon Survive kommt Ende Juli 2022

Digimon Survive erscheint Ende Juli 2022 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Mehr zum Spiel lest ihr gleich hier!

Mehr zu Digimon Survive

Ja, Digimon Survive hat endlich ein festes Veröffentlichungsdatum: 29. Juli 2022. Produzent Kazumasu Habo enthüllte das endgültige Veröffentlichungsdatum in einem neuen Kurzvideo des Herausgebers Bandai Namco. “Es tut mir leid, dass Sie auf Updates zu Digimon Survive warten“, sagte Kazumasu und wiederholte die jüngsten Kommentare, in denen die Fans aufgefordert wurden, “ein wenig länger zu warten“, als das Projekt auf ein neues Entwicklungsteam verlagert wurde. “Das Veröffentlichungsdatum von Digimon Survive wurde endlich für den 29. Juli 2022 festgelegt“, bestätigte er und hielt vermutlich einen Seufzer der Erleichterung zurück, als er eine längere Saga von Verzögerungen beendete, die Jahre zurückreicht.

Digimon Survive wurde erstmals 2018 für PS4, Xbox One, Switch und PC angekündigt und sollte ursprünglich 2019 erscheinen. Das Spiel wurde danach immer wieder verschoben, witzigerweise kommt es nun am selben Tag wie Xenoblade Chronicles 3 heraus. Aber gut: Digimon Survive ist fast da, und es sieht immer noch ziemlich cool aus. Es ist ein taktisches rundenbasiertes JRPG mit über 100 trainierbaren Digimon, und es hat den reiferen Look der jüngsten Digimon-Filme anstatt dem ursprünglichen, kindlicheren Cartoon übernommen. Kazumasu sagt, dass es eine “etwas dunklere Geschichte” hat, als man es auch von einem Digimon-Spiel erwarten könnte, mit einem laufenden Thema, das die Bindung zwischen Digimon und ihren Trainer:innen untersucht. Zur offiziellen Website kommt ihr hier, und einen Teaser-Trailer gibt’s auch für euch: