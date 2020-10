Digimon Survive (PC, PS4, Xbox One, Switch) kommt erst 2021

Digimon Survive, ein Taktik-RPG im Digimon-Universum, wird erst 2021 veröffentlicht. Mehr lest ihr hier!

Bis dann, Digimon Survive

Producer Habu Kazumasa hat gestern verlautbart, dass wir erst 2021 mit dem Spiel rechnen dürfen. „Nach dem letzten Stand war es geplant, Digimon Survive noch 2020 zu veröffentlichen. Aber die derzeitige Situation in der Welt hat natürlich auch Einfluss auf unsere Entwicklungsfortschritte, und deswegen haben wir die schwere Entscheidung getroffen, den Launch auf nächstes Jahr zu verlegen. Danke für eure Geduld, während wir an einem spaßigen und fesselnden Taktik-RPG arbeiten, das Fans sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird.“

Mehr ist also nicht bekannt, nur, dass wir uns im Frühjahr 2021 auf ein Update gefasst machen sollten. Digimon Survive ist seit dem Ersttermin (2019 hätte es ursprünglich kommen sollen) für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch geplant. Ob wir auch Versionen oder einen Next-Gen-Patch für die PS5 beziehungsweise den Xbox Series-Konsolen bekommen werden, steht derzeit noch in den Sternen. Wir dürfen gespannt sein, was das Team im Frühjahr 2021 verlautbaren wird! Um euch die Wartezeit zu versüßen und euch den Titel überhaupt vorzustellen, hier ein Trailer zum Spiel: