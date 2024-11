Das war die Vienna Comic Con 2024

Vergangenes Wochenende, von 23. Bis 24. November, fand in Wien zum achten Mal die Vienna Comic Con (VIECC 2024) statt. Auf insgesamt 42.000 Quadratmetern Fläche drängelten sich fast 40.000 Besucher:innen aus ganz Europa um Autogramme, Fanartikel und heiß umkämpfte Plätze an den Panels und Messeständen. Internationale Stars wie Michael Winslow, Elfie Donnelly, Vincent Regan, Claudia Christian, Daniel Schlauch, Julian Seager und Frank Cho sorgten gemeinsam mit einem abwechslungsreichen Entertainment-Programm für das beste Wochenende des Jahres.

Wie jedes Jahr hausende Cosplayer auf der VIECC 2024

Wie jedes Jahr erschien wieder ein atemberaubendes Aufgebot an Cosplayern, die mit ihren knalligen und teils extrem aufwändigen Kostümen zu beeindrucken wussten. Es scheint fast so, als würden die maskierten Besucher:innen von Jahr zu Jahr mehr werden, und Ungeschminkte beinahe schon zur Minderheit verkommen lassen. Von Pikachu-Pool bis zu den 4 bunten Links aus 4-Swords, vom Mandalorianer bis zu einem täuschend echten Tony Stark war wirklich alles vertreten, was das Comic-Herz begehrt. Und auch die anwesenden Stars wussten zu begeistern: Der aus Space Balls und Police Academy als „der Mann der 1000 Stimmen“ bekannte Michael Winslow beispielsweise unterhielt das Publikum mit seiner Stimme, indem er Aus- und eingehende Saalgäste mit Live-Soundeffekten untermalte.

Das sagen die Veranstalter

Patrick Krippner, Veranstalter der VIECC, blickt zufrieden auf das vergangene Wochenende zurück: „Die Vienna Comic Con ist ein Herzensprojekt, hinter dem jede Menge Vorbereitung und Arbeit steckt. Glückliche Besucher:innen zu sehen und Fanwünsche wahr werden zu lassen ist dabei das größte Lob für unsere Arbeit. Uns ist vor allem wichtig, dass auf der VIECC jede und jeder seine Fanwelten und Interessen offen ausleben, sich miteinander verbinden und einfach eine schöne Zeit verbringen kann.“

Auch Chang Xue, Veranstalter der VIECC, ist stolz auf die erfolgreiche Convention: „Ich selbst bin großer Popkultur-Fan und freue mich daher umso mehr, wenn wir bekannte Stars und Künstler:innen auf unsere Bühnen holen. Genauso wichtig ist es mir, kleinere Fan-Gemeinden der Popkultur zu repräsentieren und auch immer wieder Neues auszuprobieren – so auch dieses Jahr mit unseren neuen Cosplay Contest Formaten. Auch wenn die Messe gerade erst vorbei ist, freue ich mich schon jetzt auf nächstes Jahr.“