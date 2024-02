Ein The Mandalorian-Spiel scheint in Arbeit zu sein

Anscheinend arbeitet Star Wars Jedi: Survivor-Entwickler Respawn Entertainment an einem The Mandalorian-Spiel. Ist das der Weg?

Mandalorianer sind seit langem ein Teil des Star Wars-Kanons, obwohl es offensichtlich der Disney+-Serie The Mandalorian zu verdanken ist, dass sie nun einen so hohen Bekanntheitsgrad genießen – über den Bildschirm hinaus. Jetzt, so scheint es, werden wir einen Mandalorianer in Videospielform sehen, da Insider Gaming berichtet hat, dass Respawn ein weiteres Spiel in der Star Wars-Welt macht, diesmal mit einem Mandalorianer-Kopfgeldjäger als Protagonist. Laut den Quellen von Insider Gaming wird das Spiel ein First-Person-Titel sein, der uns in die Lage eines Mandalorianers versetzt, der während der Ära des Galaktischen Imperiums spielt, d.h. irgendwann zwischen dem Ende von Rache der Sith und der Rückkehr der Jedi.

Wir müssen anscheinend Kopfgelder (tot oder lebendig) für Geldprämien einfangen, indem wir eine breite Palette von Waffen und Gadgets wie eine Handgelenksrakete, einen Greiferhaken, ein Visier zum Markieren von Feinden und Kopfgeldern und mehr verwenden – viele Dinge, die wir bereits in The Mandalorian gesehen haben. Es wird anscheinend “sehr schnell” sein, mit dem charakteristischen Jetpack des Mandalorianers, das es den Spieler:innen ermöglicht, sich viel und schnell zu bewegen. Insider Gaming berichtet auch, dass es keine offene Welt sein wird, sondern stattdessen linear und ebenenbasiert sein wird, die auf verschiedenen Star Wars-Planeten stattfinden. Eine Weile dauert es aber noch, bis wir das Spiel sehen werden. Soll so sein, Hauptsache, das Game wird gut!