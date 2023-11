Das war die VIECC 2023

Am vergangenen Wochenende fand am Wiener Messegelände die Vienna Comic Con statt. BeyondPixels war vor Ort, und hat die nerdigsten Eindrücke eingefangen. Unter allerlei CosplayerInnen mischten sich auch internationale Stars wie der aus Star Trek: The Next Generation und Picard bekannte Schauspieler Jonathan Frakes (William Riker), oder der japanische Manga-Künstler Yoshitaka Amano. 39.000 BesucherInnen aus ganz Europa drängten sich auf der diesjährigen Vienna Comic Con auf zwei Messehallen um Veranstaltungen, Autogramme oder Fanartikel. Unterhaltsame Keynotes internationaler Stars, Cosplay-Conteste, Gaming-Wettbewerbe, Quiz-Shows und beeindruckende KünstlerInnen prägten die Messe.

Es lebe das CosPlay!

Ein besonderes Augenmerk lag auch diesmal wieder auf dem Cosplay. Die Fans legten sich wie jedes Jahr besonders ins Zeug, und warteten mit beeindruckenden Kostümen auf. Space Marines und Sturmtruppler, Marios und Luigis, Monkey D. Ruffys und Roronoa Zoros in allen Farben, Formen und Geschlechtern gaben sich die Ehre.

Obwohl die Messe jedes Jahr gefühlt weniger Fläche für das bunte Treiben aufzubringen scheint, ist der Zauber der bunten Comic-Welt weiterhin ungebrochen. Jonathan Frakes versprach gar bei seinen Co-Stars ein gutes Wort einzulegen, und Werbung für Wien zu machen, sodass wir hoffentlich auch bald einen Sir Patrick Steward oder einen Brent Spiner in unseren heimischen Hallen begrüßen dürfen.

Unser Fazit von der VIECC 2023

Ich für meinen Teil hatte jedenfalls auch dieses Jahr wieder eine geile Zeit auf der VIECC, und hoffe, dass uns diese wunderbare Zusammenkunft an Nerds und Fans noch lange erhalten bleibt!