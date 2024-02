Das Walchsee Aktivresort: Frühlingserwachen für Körper und Geist

Das Walchsee Aktivresort im Tiroler Kaiserwinkl, eingebettet zwischen See und Bergen, ist eine hervorragende Wahl für alle, die gestärkt und vital in den Frühling starten möchten. Sich verwöhnen lassen, die Gesundheit stärken, entspannen und regenerieren, das gibt neue Kraft für den Alltag. Move & Relax. Balance your life. So lautet die Einladung des Das Walchsee Aktivresort. Bewegung, Entspannung und gesunde Ernährung verschmelzen hier zu einem erholsamen Ganzen.

Was erwartet euch?

Wer am liebsten draußen in der Natur unterwegs ist, dem haben der Spätwinter und der Frühling besonders viel Abwechslung zu bieten. Der Übergang der beiden Jahreszeiten bringt einen großen Facettenreichtum an möglichen Aktivitäten mit sich: Die einen genießen im Skigebiet Hochkössen den Sonnenskilauf und tanken beim Wintersport Kraft. Die anderen erleben das Naturerwachen im Tal und unternehmen die ersten Wanderungen und Radtouren der Saison. In jedem Fall steckt der Tiroler Kaiserwinkl voller Möglichkeiten, sportliche und bewegte Tage zu verbringen. Das Walchsee Aktivresort bereichert dies mit einem beeindruckenden Move & Relax Programm im Zeichen von innerer Balance und Erholung.

Ayurveda in Tirol

Umfassende Ayurveda Pakete widmen sich im Das Walchsee Aktivresort einer „kleinen Auszeit mit großer Wirkung“. Inmitten der beeindruckenden Natur am Walchsee und am Fuße des Kaisergebirges entfaltet die indische Heilkunst ihre heilende Kraft. Dr. Philip Sajin, Ayurveda Arzt mit langjähriger Erfahrung und einer eigenen Ayurveda-Praxis in Indien, leitet das Ayurveda-Programm und führt alle Behandlungen persönlich durch. Seinem Können, aber auch seiner Ruhe und Gelassenheit, eilen der beste Ruf voraus.

Kräuterwickel & Wellness-Power

Weil nachhaltige Regeneration für die körperliche und mentale Gesundheit unerlässlich ist, legt Das Walchsee Aktivresort großen Wert auf hochwertige und vor allem wirksame Relax Angebote. Die Kräuterwickel, die in dem Resort angeboten werden, gelten als besonders effektiv – die perfekte Gelegenheit, um im Frühling zu entschlacken, zu entgiften und das Gewebe am ganzen Körper zu straffen. Ganzheitliche Körperanwendungen, vielfältige Massagen und exklusive Kosmetik verwöhnen von Kopf bis Fuß. Die Energy Küche unterstützt die persönliche Auszeit mit nährstoffreichen und hochwertigen Köstlichkeiten aus den besten Zutaten der Region.