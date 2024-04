Das Walchsee Aktivresort: Dependance Lakeside Saison startet im Mai 2024

Stilvolle Traum-Suiten, der kristallklare Walchsee und das imposante Kaisergebirge im Blick, eine umfassende Move & Relax Philosophie für aktive Bewegung, Entspannung und gesunde Kulinarik, ein privater Seezugang – das und noch viel mehr sind die Zutaten für den neuen „Sehnsuchtsort” Dependance Lakeside vom Das Walchsee Aktivresort. Die Regeneration deluxe startet im Mai 2024.

Das Walchsee Aktivresort wird noch attraktiver: 22 hochwertig ausgestattete Suiten entstehen im Das Walchsee Lakeside mit über 50 m2 exklusiver Wohnfläche. Großzügige Panoramafenster fangen die einmalige Schönheit der Lage am See ein – der Blick auf den malerischen See und die umliegende Bergwelt des Kaisergebirges ist einzigartig. In der Dependance Lakeside kann man herrlich den Alltag hinter sich lassen und zu neuem Wohlbefinden finden. Ein absolutes Highlight ist der großzügige Steg mit privatem Seezugang. Inmitten der Tiroler Bergwelt bietet diese idyllische Lage am Seeufer eine naturnahe Oase der Erholung für unvergleichliche Momente der Entspannung. Das kulinarische Erlebnis wird ebenso besonders. Auf Wunsch bringt der erstklassige Frühstücksservice regionale und exquisite Köstlichkeiten direkt in die Suite. Im besonderen Ambiente des gehobenen À-la-carte-See-Restaurants schmecken raffinierte Hochgenüsse. Die außergewöhnliche Hotelbar mit einer verlockenden Auswahl an exlusiven Drinks lädt zum Verweilen und Genießen ein.

Im Das Walchsee Aktivresort tanken Genießer:innen mit Freude an der Bewegung neue Kraft und Vitalität für den Alltag. Jeder Tag steht hier im Zeichen von innerer Balance und aktiver Erholung, von Gesundheit und Naturerlebnis. Move & Relax. Balance your life. So lautet die Philosophie des Das Walchsee Aktivresort. Ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm in der Natur und im Resort geht Hand in Hand mit wirksamen Relax-Angeboten und einer nährstoffreichen Ernährung. In der neuen Dependance Lakeside tauchen Gäste in eine Welt voll purer Erholung, exklusiven Urlaubsmomenten und kaiserlichen Naturjuwelen ein.