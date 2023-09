Das ultimative Off-Road-Abenteuer: Overpass 2 erscheint Ende September 2023

Offroad-Fans aufgepasst: Overpass 2 wird am 28. September 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie-Konsolen erscheinen.

Mehr zu Overpass 2

Macht euch bereit für das ultimative Off-Road-Abenteuer in Overpass 2 – hier hat sich einiges getan. Entdeckt ein überarbeitetes und umfassenderes Erlebnis: verbesserte Grafik, erweiterte Physik, neue Fahrzeuge und Terrains! Auch ein Karrieremodus ist mit von der Partie, mit dem ihr zu einem berühmten Fahrer werden dürft. Kämpft euch an die Spitze, fordert eure Freunde heraus und dominiert jede Rangliste. Dabei können wir fünf einzigartige Umgebungen mit 31 Strecken in fünf Spielmodi erforschen, und aus 33 lizenzierten Fahrzeugen wählen. Die Spielmodi lauten Off-Road-Sprints, Off-Road-Strecken, Hillclimbs, Hinderniskurse und geschlossene Strecken. Was die Umgebungen angeht, sie umfassen die Baja-Wüste, Johnson Valley, Utah-Wüste, Ost-Zentral-USA und Westeuropa.

In Overpass 2 wird es 17 UTVs (Utility Task Vehicles), zwölf ATVs (Quads) und vier Rock Bouncer zur Auswahl geben. Zudem gibt es offizielle Hersteller mit Ausrüstung und Sponsoren, einen vollständigen Karrieremodus inklusive Team- und Kalenderverwaltung und selbstverständlich erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für Fahrzeuge sowie eure Figuren. Mehrspieler-Fans dürfen sich auf einen lokalen Split-Screen-Modus für bis zu vier Spieler:innen freuen, und Online-Rennen sind für bis zu acht Teilnehmer:innen konzipiert. Das neue Off-Road-Spektakel wird von Neopica entwickelt und von Nacon vertrieben. Der Titel wird am 28. September 2023 für PC (Steam und Epic Games Store), PS5 und Xbox Serie erscheinen. Hier noch ein Trailer zum Spiel für euch: