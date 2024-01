Das sind die gratis PlayStation Plus Jänner 2024 Spiele

Fans entdecken in Evil West eine Welt aus Cowboys, historischen Figuren und Gothic-Horror, in der politische Intrigen und vertuschte Vampir-Vorfälle eine zentrale Rolle für den jungen Revolverhelden Jesse Rentier und die Vampirjägerorganisation seines Vaters, das Rentier-Institut, spielen. Spieler:innen tauchen genau zu dem Zeitpunkt in die Hitze des Gefechts ein, an dem das Rentier-Institut in eine schwere Krise gerät und kämpfen in einem brennenden Gebäude gegen bösartige Horden blutrünstiger Monster. Dabei feuern sie ihr treues Gewehr leer, nutzen die bahnbrechenden Erfindungen des Rentier-Institut und schwingen ihre Nahkampfwaffen. Die Vampirseuche hat unerbittlich zugeschlagen und es ist Zeit, genau das gleiche zu tun!