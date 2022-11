Evil West Test: Cowboys bitten Vampire zum Showdown

Traurig, dass es soweit kommen musste, aber ich bin von Evil West überrascht worden! Warum? Weil endlich mal wieder ein klassisches Actiongame der alten Schule auf den Markt gekommen ist, dass ganz ohne “gezwungene” Open-World, ohne Lootboxen, ohne Seasonpass und dazu noch nahezu – zumindest für Spieler:innen so wirkend – bugfrei auf den Markt kommt. Vor Jahren hätte sich niemand getraut so ein Anfangsstatement bei einem Testfazit zu schreiben, doch ist es in der Tat eine erfrischende Ausnahme.

Der Midprice-Titel beschert euch ein klassisches Action-Game im Stile der alten Devil May Cry-Spiele, in dem ihr Schusswaffen gepaart mit Nahkampf einsetzen müsst, um die Vampirhorden in Zaum zu halten. Das Abenteuer entführt euch an verschiedenste Schauplätze und beschert euch eine Spieldauer (ohne New Game+ mitgerechnet) von rund 12 Stunden. Auf dem Weg zum Ziel gilt es großteils in Arenakämpfen eine Vielzahl von Gegnern aber auch fette Bossgegner platt zu machen. Ohne viel Chichi, ohne viel Tamtam – Einfach erfrischend!