Das sind die gratis PlayStation Plus Jänner 2021 Spiele

Falls ihr schon gespannt seid, welche gratis PlayStation Plus Jänner 2021 Spiele auf euch warten, so haben wir die Antwort für euch.

Shadow of the Tomb Raider

In Shadow of the Tomb Raider erlebt ihr das letzte Kapitel von Lara Crofts Ursprungsgeschichte, in der sie ihr Schicksal erfüllt und zum Tomb Raider wird. Auf der Suche nach einem Artefakt, das die Welt vor einer Maya-Apokalypse retten kann, durchstreift Lara die schönsten wie gefährlichsten Orte Südamerikas und nimmt euch dabei mit auf eine packende Abenteuerreise.

Greedfall

In Greedfall , das auch für die PS5 kommen wird – entdeckt ihr unerforschte Gebiete und erkundet eine einsame Insel voller Magie, Reichtümer, Geheimnisse und übernatürlicher Kreaturen. Mit den Optionen Diplomatie, Täuschung, Kampf oder Tücke gestaltet ihr diese lebendige, sich stets verändernde Welt und werdet Teil eurer eigenen Geschichte. Das einzigartige RPG bietet Quests und Ziele, die jeweils mit verschiedenen Herangehensweisen erfüllt werden können. Zudem ist eine vollkommen freie Charakterentwicklung möglich, indem Geschlecht, Aussehen, Fertigkeiten, Zaubersprüche und Fähigkeiten angepasst werden können. Die rätselhafte Insel voller Magie und Geheimnisse, die seit Urzeiten von übernatürlichen Kreaturen behütet werden, wartet nur darauf, erkundet zu werden.

Maneater