Eure Tickets sind schon gekauft, die Reise schon gebucht und ihr könnt es kaum erwarten, den gamescom 2023 Xbox Stand zu besuchen? Dann haben wir einen Vorgeschmack darauf, was euch erwartet. Dieses Jahr gibt es die größte Fläche, die Xbox je auf der gamescom hatte und damit eine riesige Anzahl spannender Spiele für Konsole, PC und Game Pass sowie aufregende Fotomöglichkeiten, die Rückkehr des FanFests und vieles mehr.

Das sind die gamescom 2023 Xbox Pläne

Auf dem Showfloor bekommt ihr unter anderem eine exklusive Kinovorstellung von Starfield und werft einen Blick auf das heiß erwartete Forza Motorsport von Turn10 sowie Ara: History Untold von Oxide Games. Mit Towerborne steht das neuste Abenteuer der Entwickler*innen von Stoic zum Ausprobieren bereit. Außerdem zeigen wir die jüngsten Inhalte für The Elder Scrolls Online und Microsoft Flight Simulator.

Über 25 Titel von unseren Third-Party-Partnern und Freund*innen von ID@Xbox sind auf der gamescom 2023 spielbar; darunter S.T.A.L.K.E.R 2 von GSC Game World, Payday 3 von Overkill Software und Starbreeze Studios, das kürzlich angekündigte Jusant von DontNod, ARMORED CORE VI: Fires of Rubicon von FromSoftware, Party Animals von Recreate Games, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty von CD PROJEKT RED, Under the Waves von Spotlight und Quantic Dreams, Persona 5 Tactica von Sega Atlus und viele mehr.

ID@Xbox feiert 10-jähriges Jubiläum

Nach der ersten Ankündigung auf der gamescom 2013 freuen wir uns, nun schon das 10-jährige Bestehen von ID@Xbox zu feiern, mit einer Vielzahl von ID@Xbox-Titeln zum Anspielen, darunter Lamplighter’s League von Paradox, SteamWorld Build von Thunderful, Lightyear Frontier von Amplifier und viele mehr.

FanFest, Devcom und vieles mehr

Auch das großartige Xbox FanFest ist wieder ein Teil unserer Präsenz auf der gamescom. Falls ihr teilnehmen möchtet, registriert euch einfach unter xbox.com/fanfest und mit etwas Glück ergattert ihr eines der heiß begehrten Tickets.

In diesem Jahr ist Xbox zudem stolzer Sponsor der devcom, dem offiziellen Spieleentwickler*innen-Event der gamescom und Europas größter von der Community angetriebener Konferenz für Spieleentwickler*innen. Auf der devcom hast Du die Möglichkeit, von Expert*innen veschiedener Studios zu Themen wie Support und Engagement von Spieler*innen, Moderation, Community-Management und Spieler*innen-Insights zu lernen.

Livestreams von der gamescom

Falls ihr es selbst nicht schaffst, die vielen großartigen Programmpunkte vor Ort auf der gamescom zu erleben, bringt Xbox die gamescom 2023 zu euich: mit ca. 3-stündigen Livestreams am Mittwoch, Donnerstag und Freitag direkt vom Xbox-Stand. Nimm außerdem an unserem virtuellen FanFest Event am 23. August um 20:30 Uhr auf twitch.tv/xbox teil. Spiele Xbox FanFest Trivia mit Fans aus der ganzen Welt und gewinne tolle Preise.