Das sind die Crunchyroll Anime Awards 2023 Gewinner

Es ist soweit – die Crunchyroll Anime Awards 2023 Gewinner stehen fest: Crunchyroll hat die Gewinner:innen der siebten jährlichen Crunchyroll Anime Awards in einer starbesetzten Live-Zeremonie bekannt gegeben.

Zum ersten Mal wurden die Crunchyroll Anime Awards live aus Tokyo gestreamt. Während der Gala wurden die Gewinner:innen von unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus Unterhaltung und Sport bekannt gegeben, darunter die Regisseure Justin Lin (demnächst: One Punch Man, Fast and the Furious) und Robert Rodriguez (Desperado, From Dusk Till Dawn), Schauspieler Finn Wolfhard (Stranger Things, Pinocchio, Ghostbusters, Es), Hunter Schafer (Euphoria und The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) und Jacob Bertrand (Cobra Kai); die Sport-Superstars JuJu Smith-Schuster (Super Bowl-Gewinner, Kansas City Chiefs), Aidan Hutchinson (Detroit Lions) und Zelina Vega von WWE; die Top-Streamer Valkyrae (13 Mio. Follower) und Sykkuno (9. 8 Mio. Follower) sowie die japanischen Stars Haruka Kaki (Sängerin und Schauspielerin), Kendo Kobayashi (Comedian), Roland (Moderator, Unternehmer und TV-Persönlichkeit) und Sawa Suzuki (Schauspielerin). Die Anime Awards wurden von der Synchronsprecherin Sally Amakii und dem beliebten Entertainer Jon Kabira moderiert.

Während des internationalen Live-Eventstreams kündigte Crunchyroll außerdem eine neue Musikinitiative in Zusammenarbeit mit Sony Music Entertainment an, die ab heute mehr als 100 Live-Konzerte in voller Länge, 3.200 Musikvideos und mehr als 250 Künstler:innen von Sony Music Entertainment (Japan) Inc. (SMEJ) auf der Plattform präsentiert. Darüber hinaus enthüllte Crunchyroll, dass Street Fighter TM: Duel, das erste mobile RPG der berühmten Street Fighter-Reihe von Crunchyroll Games und Capcom, eine kolossale Zusammenarbeit mit Monster Hunter erleben wird. Weitere Details zum In-Game-Event werden in Kürze über die Crunchyroll-Kanäle veröffentlicht. Die Crunchyroll Anime Awards sind die führende jährliche Auszeichnung, die die besten und klügsten Anime-Filme feiert. In diesem Jahr stimmten 18 Millionen Fans aus 200 Ländern und Regionen ab, um ihre Favoriten zu küren. Zu den engagiertesten Regionen gehören Argentinien, Brasilien, Chile, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten (in alphabetischer Reihenfolge).

Sony Music Solutions, Teil von Sony Music Entertainment (Japan) Inc. unterstützte Crunchyroll bei der Durchführung der Veranstaltung.

Crunchyroll Anime Awards 2023 Gewinner im Überblick (alphabetische Sortierung nach Kategorie)