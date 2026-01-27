POP! BLEACH: Thousand-Year Blood War Kollektion angekündigt

Seid ihr bereit für den ultimativen Zuwachs in eurer Vitrine? Funko hat sich erneut mit VIZ Media zusammengetan, um die Popkultur-Welt zum Beben zu bringen. Das Ergebnis: Die brandneue POP! BLEACH: Thousand-Year Blood War Kollektion. Damit holt ihr euch die legendärsten Charaktere aus dem großen Finale direkt nach Hause.

Das erwartet euch in der Soul Society

Geduld ist eine Tugend, aber Vorfreude ist die beste Energiequelle! Später im Jahr 2026 könnt ihr eure Sammlung um diese absoluten Ikonen erweitern:

Ichigo Kurosaki: Gleich in zwei epischen Varianten.

Die Captain-Riege: Freut euch auf Hitsugaya, Kenpachi, Yamamoto und Shunsui.

Die Gegenspieler: Haschwalth, Yhwach und Uryu sind mit am Start.

Das Highlight: Ein beeindruckender Renji Bankai sowie die edle POP! Premium Yoruichi.

Jede dieser Vinyl-Figuren wurde mit Liebe zum Detail entworfen, um den unverwechselbaren Look des Animes einzufangen. Ihr dürft euch also auf Sammlerstücke freuen, die nicht nur Staubfänger sind, sondern echte Statements für eure Leidenschaft.

Ein Liebesbrief an die Community

Jason Bischoff (Licensing and Business Development) bringt es auf den Punkt: BLEACH ist und bleibt ein weltweites Phänomen. Mit dieser Kollektion will Funko gezielt das Herzblut der Fans belohnen.

„Wir freuen uns riesig, dieses besondere Fandom zu bedienen und unsere Anime-Kategorie um diese unverzichtbaren Highlights zu bereichern.“

Für alle Sammler:innen da außen ist dies mehr als nur Plastik. Es ist die Chance, eure Lieblingsmomente und die Charaktere, die die moderne Animekultur geprägt haben, physisch in euer Zimmer zu holen. Egal ob im Regal oder originalverpackt auf dem Schreibtisch – diese Figuren schaffen eine Verbindung zur Welt von Ichigo und seinen Gefährt:innen, die man fast spüren kann.