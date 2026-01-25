Göttliches Beben: Dragon Ball Super: Beerus Serie enthüllt (Start im Herbst 2026)

Macht euch bereit, denn die Ruhe auf der Erde ist offiziell vorbei. Heute am 25. Januar 2026 wurde das Geheimnis gelüftet: Mit Dragon Ball Super: Beerus steht uns eine Serie bevor, die den legendären Konflikt mit dem Gott der Zerstörung auf ein völlig neues Level hebt. Wenn ihr dachtet, ihr kennt die Geschichte bereits, solltet ihr eure Erwartungen noch einmal überdenken.

Was erwartet euch in Dragon Ball Super: Beerus?

Diese Neuproduktion ist kein bloßer Aufguss alter Folgen. Ihr dürft euch auf eine visuelle Wucht freuen, die durch komplett neue Animationssequenzen und eine deutlich dynamischere Kameraführung besticht. Die Macher:innen haben sich vorgenommen, die gottgleiche Aura von Beerus und Whis spürbarer zu machen als je zuvor. Ihr könnt hautnah miterleben, wie die Verzweiflung der Kämpfer:innen wächst, wenn sie realisieren, dass Faustschläge allein gegen dieses neue Universum nichts mehr ausrichten.

Besonders spannend für alle Zuschauer:innen: Die Handlung wird massiv vertieft. Ihr dürft tiefere Einblicke in die Beweggründe der Zerstörungsgötter erwarten und Szenen sehen, die im ursprünglichen Film und der ersten Serie keinen Platz fanden. Es geht nicht mehr nur um den Kampf, sondern um das gewaltige Gefüge der zwölf Universen, das hier seinen Ursprung nimmt.

Ihr könnt diesen Herbst eine Serie erwarten, die das Erbe von Akira Toriyama mit Respekt behandelt und gleichzeitig technisch in der Gegenwart ankommt. Packt schon mal eure Trainingsausrüstung ein, denn wenn Beerus erwacht, bleibt kein Stein auf dem anderen.