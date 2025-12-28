Frieren: Nach dem Ende der Reise Staffel 2 Simulcast startet am 16.1.2026

Das Warten auf eines der größten Anime-Highlights der letzten Jahre hat bald ein Ende. Die melancholische und bildgewaltige Reise der Elfenmagierin Frieren geht endlich weiter. Am 16. Januar 2026 startet die zweite Staffel von Frieren: Nach dem Ende der Reise offiziell im Simulcast. Ihr dürft euch darauf freuen, die neuen Abenteuer von Studio Madhouse pünktlich zur japanischen Ausstrahlung auf Crunchyroll zu erleben.

Frieren: Nach dem Ende der Reise Staffel 2: Eine neue Odyssee beginnt

In der Fortsetzung begleiten wir Frieren, Fern und Stark weiter auf ihrem Weg in den hohen Norden. Nachdem die Gruppe die beschwerliche Prüfung zur Magierin des ersten Ranges hinter sich gebracht hat, ist der Weg in die nördlichen Lande endlich frei. Ihr könnt miterleben, wie Frieren versucht, ihr Versprechen gegenüber ihren alten Gefährten einzulösen und den Ort zu erreichen, an dem die Seelen ruhen sollen.

Die neue Staffel verspricht erneut eine einzigartige Mischung aus ruhigen, philosophischen Momenten und spektakulär inszenierter Magie. Ihr dürft euch auf zahlreiche Sprachfassungen freuen, denn die Serie wird unter anderem auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch zur Verfügung stehen. Das Schicksal der Elfe, die erst nach dem Tod ihrer Freunde lernt, was menschliche Bindungen bedeuten, wird euch garantiert wieder tief berühren.