Frieren: Nach dem Ende der Reise Staffel 2 Simulcast startet am 16.1.2026
Das Warten auf eines der größten Anime-Highlights der letzten Jahre hat bald ein Ende. Die melancholische und bildgewaltige Reise der Elfenmagierin Frieren geht endlich weiter. Am 16. Januar 2026 startet die zweite Staffel von Frieren: Nach dem Ende der Reise offiziell im Simulcast. Ihr dürft euch darauf freuen, die neuen Abenteuer von Studio Madhouse pünktlich zur japanischen Ausstrahlung auf Crunchyroll zu erleben.
Frieren: Nach dem Ende der Reise Staffel 2: Eine neue Odyssee beginnt
In der Fortsetzung begleiten wir Frieren, Fern und Stark weiter auf ihrem Weg in den hohen Norden. Nachdem die Gruppe die beschwerliche Prüfung zur Magierin des ersten Ranges hinter sich gebracht hat, ist der Weg in die nördlichen Lande endlich frei. Ihr könnt miterleben, wie Frieren versucht, ihr Versprechen gegenüber ihren alten Gefährten einzulösen und den Ort zu erreichen, an dem die Seelen ruhen sollen.
Die neue Staffel verspricht erneut eine einzigartige Mischung aus ruhigen, philosophischen Momenten und spektakulär inszenierter Magie. Ihr dürft euch auf zahlreiche Sprachfassungen freuen, denn die Serie wird unter anderem auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch zur Verfügung stehen. Das Schicksal der Elfe, die erst nach dem Tod ihrer Freunde lernt, was menschliche Bindungen bedeuten, wird euch garantiert wieder tief berühren.
Was zuletzt geschah
Nach dem legendären Sieg über den Dämonenkönig trennten sich die Wege der Heldengruppe, doch erst fünfzig Jahre später kehrte die Elfe Frieren zurück und musste schmerzlich erkennen, wie vergänglich das Leben ihrer menschlichen Freunde im Vergleich zu ihrem eigenen ist. Der Tod des Helden Himmel hinterließ bei ihr eine tiefe Reue, da sie begriff, dass sie ihn trotz der gemeinsamen Zeit kaum wirklich kannte. Auf Anraten ihrer alten Gefährten Heiter und Eisen nahm sie schließlich die junge Fern als Schülerin auf und rettete gemeinsam mit ihr den mutigen Krieger Stark. Die Reise führte das neue Trio zur Stadt Äußerst, wo sie sich der nervenaufreibenden Prüfung für Magier:innen des ersten Ranges stellten. In einem packenden Finale gelang es Fern, die strenge Magierin Serie zu beeindrucken und das begehrte Zertifikat zu erhalten, wodurch die Gruppe nun endlich die Erlaubnis besitzt, die gefährlichen nördlichen Gebiete auf der Suche nach dem Ort der Seelenruhe zu durchqueren.
Frieren: Nach dem Ende der Reise Staffel 2 Simulcast Start
Wie eingangs erwähnt, startet die zweite Staffel am 16.1.2026 auf Crunchyroll im Simulcast.