Ein Traum wird wahr: Belle Ultimate U-Edition erscheint am 26.3.2026

Gute Nachrichten für alle, die von Mamoru Hosodas Belle nicht genug bekommen – am 26.3.2026 erscheint laut Amazon die exklusive Belle Ultimate U-Edition mit 4 Discs! Enthalten sind eine 4K-UHD-Blu-ray, eine Blu-ray, eine Bonus-Disc und der Soundtrack. Ein wahres Fest für Sammler:innen und Fans.

Worum geht’s?

In dieser Geschichte begleitet ihr die 17-jährige Suzu. Ihr Alltag in einem ruhigen Dorf ist geprägt von Schüchternheit und Selbstzweifeln, doch in der virtuellen Welt „U“ bricht sie aus ihrem gewohnten Leben aus. Als ihr Avatar Belle wird sie zur gefeierten Ikone vor Milliarden von Nutzer:innen. Doch der virtuelle Frieden gerät ins Wanken, als ein mysteriöses Wesen, das „Biest“, auftaucht. Suzu lässt sich davon jedoch nicht abschrecken und versucht, das Geheimnis hinter dieser bedrohlichen Erscheinung zu lüften.

Das Design des Films besticht durch die Zusammenarbeit namhafter Künstler:innen wie Tomm Moore und Jin Kim, die bereits an Erfolgsproduktionen wie „Die Eiskönigin“ mitgewirkt haben.