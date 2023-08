Das Samsung Galaxy Fold5 Unboxing: Das Auspacken eines Riesen-Smartphones

Nach unserem Testbericht des Samsung Galaxy Z Fold5 möchten wir natürlich auch den Unboxing-Fans etwas bieten.

Mehr zum Galaxy Z Fold5

Das Galaxy Z Fold5 wirkt zunächst wie ein ganz normales Smartphone. Nur das Bildformat ist zu erwähnen, denn bei diesem Gerät ist der Bildschirm etwas länglicher und schmäler als vielleicht bislang gewohnt. Der Clou bei diesem Produkt ist allerdings, dass ihr es durch das Aufklappen wesentlich breiter machen könnt – und dann habt ihr plötzlich ein kleines Tablet mit nahezu quadratischem Bildschirm in den Händen. Sehr cool: Ihr könnt im zugefalteten Zustand das Gerät problemlos als Handy verwenden, und mit dem Aufklappen seht ihr dann eure Inhalte in großem Layout. Da ihr beim Galaxy Z Fold5 im geschlossenen Modus immer noch ein Smartphone vor euch habt, könnt ihr nicht durch Zuklappen auflegen. Inhalte vom Tablet-Modus lassen sich nicht übertragen, das geht nur in eine Richtung. Ob auch das Auspacken des Geräts richtungsweisend ist, seht ihr selbst in unserem Unboxing-Video!