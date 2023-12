Das RPG Dragon Age: Dreadwolf wird im Sommer 2024 komplett enthüllt

Da können wir uns freuen: BioWare hat seine Absicht angekündigt, Dragon Age: Dreadwolf im Sommer 2024 vollständig zu enthüllen.

Der Plan wurde bestätigt, dass er mit der jährlichen Gemeinschaftsfeier aller Dinge im Zusammenhang mit der Fantasy-Serie zusammenfällt. Und er wurde von der Veröffentlichung eines neuen Trailers begleitet, der unten zu sehen ist und einen Blick auf einige der In-Game-Locations bietet, die wir im Spiel – das für Neulinge gemacht sein soll – besuchen können. “Dies ist eine Welt voller Geschichten und Charaktere, die darauf warten, dich zu treffen”, heißt es in einem neuen Blogbeitrag, der dem Dragon Age-Team zugeschrieben wird. “Das Schicksal dieser Welt steht auf des Messers Schneide. In früheren Spielen konnte man nur ein Stück der Welt sehen. In Origins war es Ferelden – ein Land, das von Krieg und Dark Spawn verwüstet wurde. In II war es Kirkwall – festlich mit Korruption und einer dunklen Unterwelt. Und in der Inquisition wagten wir uns durch Orlais und hatten Schlachten sowie Intrigen erfolgreich zu absolvieren.“