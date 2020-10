Das OnePlus 8T Online-Launch-Event ab 16 Uhr

Updates für OnePlus Nord und mehr

Das Event beginnt mit einem kurzen Intro und Updates über das Jahr 2020. OnePlus hat sich nun auf neue Wege konzentriert und will sich auf seine Userschaft fokussieren. Das OnePlus 8 wird nach wie vor mit bester Hardware aufwarten, darunter auch 5G. Dann kam das OnePlus Nord, das soll die Mittelklasse darstellen (preislich gesehen). Die neueste Nord-Special Edition-Farbe heißt Graue Asche (Grey Ash). 499 Euro bringen euch 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicher. Eine Watch wird wohl auch kommen – mehr Infos gibt es aber noch nicht.

Über das OnePlus 8T

Nach dem kurzen Teaser startet auch schon ein Produktvideo. Wie üblich sieht das Gerät sehr gut aus, kommt in verschiedenen Farben und nach dem Video werden schon die Specs verkündet. Das Design ist OnePlus sehr wichtig, das Schlagwort heißt hier „good enough is never enough“. Das 8T wiegt 188 Gramm und ein Fokus liegt auf der Haptik des Geräts, beispielsweise der Kurve des Geräterückens. Die Dicke beträgt 8,4 Millimeter, doch Farbe (Aquamarin-Grün und Lunar-Silber), Material und Finish sind ebenso wichtig bei diesem neuen Smartphone.

Das OLED-Display des OnePlus 8T wird flach sein und 120 Hz (240 Hz Touchsampling), 110 Nits und HDR10+ bieten. DisplayMate gab dem Bildschirm bereits die Note A+ – das spricht wohl für sich. Ein hochentwickelter Lichtsensor soll zwischen 8192 Lichtverhältnissen unterscheiden und die Helligkeit automatisch daran anpassen können. Was die Performance angeht, so ist ein Snapdragon 865-Prozessor dabei, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, UFS 3.1 und Dolby Atmos sind ebenso mit von der Partie.

Weitere Details

Das OnePlus 8T soll sich auch sehr gut kühlen können. Deswegen gibt es eine Kühlkammer und mehr, fast die dreifache Fläche an Kühlkörpern wird in diesem Smartphone im Vergleich zu anderen OnePlus-Smartphones verwendet. Ein paar gaming-zentrische Funktionen wie ein Do not disturb-Modus oder Schnellzugriff auf gewisse Apps. Fortnite kann so auf 90 Bildern pro Sekunden laufen, das macht das OnePlus 8T zum ersten Smartphone, das dies kann!

Auch der Akku bekommt ein Update – 4500 mAh kann er fassen. Das bringt euch locker durch den Tag, und wenn es mal zum Laden wird, gibt es „Warp Charge“: OnePlus verspricht, dass ein 8T mittels 65 Watt-Charger in 15 Minuten auf 60 % geladen wird. Nach 800 Ladezyklen sollen noch immer 80 % der Kapazität übrig sein – mal sehen, wie das dann wirklich sein wird! Die Hauptkamera löst mit 48 MP und eine Ultraweitwinkelkamera löst mit 16 MP auf. Ein Nachtmodus und Stabilisator (auch für Video) ist ebenso mit dabei!

Mehr über die Software

Ein Segment über OxygenOS, der Skin von OnePlus, darf bei einer solchen Ankündigung natürlich nicht fehlen. Daher konzentriert sich der Konzern auf die meistverwendetsten Features bei Geräten, und natürlich bleibt das Android-Erlebnis sauber und schnell. Deswegen optimiert das Unternehmen die Responsiveness und legt schnell mit zahlreichen Updates nach. Daher kommt auch Oxygen 11, das auf Android 11 basiert, so schnell – ein OnePlus 8T kommt also als erstes Nicht-Google-Smartphone mit Android 11 in den Handel!

Sowohl Links- als auch Rechtshänder können sich mit einem solchen Gerät glücklich schätzen, da sich OnePlus sämtliche Nutzungsdaten ganz genau anschaut. Auch das Always-On-Display wird stark überarbeitet, so könnt ihr dieses nach euren Wünschen mit Sketches oder Bitmoji personalisieren. Ein weiterer Fokus liegt auf AR und Digital Wellbeing, hier gibt es einige neue Features.

Gestatten, OnePlus Budz Z

Weiters kommen die OnePlus Budz Z in Weiß und Grau, die an Huaweis FreeBuds erinnern. Sie sind wasser- und schweißresistent, dabei aber sehr leicht und sind daher auch für den Sport geeignet. Die Soundqualität soll super sein, tiefe Bässe, Dolby Atmos und mehr sind dabei Realität. Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit sollen möglich sein, und zehn Minuten Laden sorgen für weitere drei Stunden Laufzeit. Sie kosten 59,99 Euro.

Und nun das Wichtigste: Das OnePlus 8T kostet ab 619 Euro und ist ab 20. Oktober 2020 erhältlich. Ultra stops at nothing – was haltet ihr davon?