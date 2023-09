Das nächste Mass Effect wird wohl wieder eher kleiner und geführter

Im obigen Teaser-Trailer gibt es Verweise auf die Originalserie – Liara erscheint zum Beispiel. Es gibt einen besiegten Reaper in Sichtweite, und Liara findet einen Verweis auf eine N7-Platte aus einem Rüstungsstück, das fast ein direkter Verweis auf den Spielercharakter Shepard ist. Der Insider Jez Cordon hat in einem Podcast das Folgende gesagt: „Es ist wichtig zu betonen, dass dies ein unbestätigtes Gerücht ist. Angesichts der Mängel von Andromeda und des grassierenden Erfolgs der ursprünglichen Mass Effect-Trilogie scheint es jedoch ein offensichtlicher Schritt für BioWare zu sein, zu dem zurückzukehren, was ursprünglich so gut funktionierte.“