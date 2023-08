Das nächste Battlefield wird wohl ein Live-Service-Spiel laut EA

Geht es nach EA, ist das nächste Battlefield weit mehr als nur der nächste traditionelle Titel der Serie. Doch was steckt dahinter?

Über das neue Battlefield

Es sieht so aus, als ob EA darauf drängt, dass das nächste Battlefield-Spiel mehr sein soll als ein handelsüblicher Nachfolger. Denn während des vierteljährlichen Finanzcalls des Herausgebers erklärte EA-Chef Andrew Wilson, dass das nächste Battlefield-Spiel (derzeit ohne Titel) eine “Neuinterpretation eines wirklich vernetzten Ökosystems” sein wird. Es wurden keine weiteren Details darüber mitgeteilt, wie man erwarten könnte, da EA nicht einmal offiziell angekündigt hat, was als nächstes für das Franchise abgesehen von einer neuen internen Managementgruppe, die sie bearbeitet, kommt. Wilsons Aussagen stehen im Einklang mit dem, was Wilson im Mai sagte, wo der CEO erwähnte, dass sie nicht nur ein neues Battlefield-Spiel bauen, sondern eine Plattform, um Live-Dienste zu ermöglichen.

Ist das etwas, was die Fangemeinde will? Eigentlich muss man da einen Mehrwert schaffen, und eine Vermutung liegt nahe: Möglicherweise wird Battlefield Portal vielleicht eine größere Rolle im Spiel in der Franchise spielen, und EA setzt darauf. Natürlich ist der Zusammenschluss der Serie mit einem Live-System nichts Neues. EA versuchte es mit Battlefield V und dann erneut mit Battlefield 2042. Während sich Letzteres von einer Enttäuschung beim Start erholt hat, ist es immer noch nicht auf Augenhöhe mit früheren Einträgen in der Franchise. Man kann daher argumentieren, dass der Live-Services-Aspekt des Spiels die Hauptsache war, die es heruntergezogen hat. Aber wer weiß das schon so genau? Auf jeden Fall dürfen sich hartgesottene Fans auf den nächsten Teil freuen, wie er dann auch immer heißen und aussehen wird. Was erhofft ihr euch von einem neuen Teil der Reihe?