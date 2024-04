Das Mia Alpina geht mit tollen Angeboten in den Zillertaler Frühling

Das Mia Alpina Family Retreat in Fügen ist das einzige Premium Plus-Kinderhotel im Zillertal. Mit 99 Prozent Weiterempfehlungen auf holidaycheck.de sowie dem Travellers’ Choice Award auf tripadvisor.de erhält es ausgezeichnete Noten von seinen Gästen. Der Frühling ist hier eine Zeit voller bunter Vielfalt.

Action und Spaß ist im Mia Alpina in Fügen im Zillertal das ganze Jahr über angesagt. In den Pools drinnen und draußen und auf der megacoolen Trioslide-Rutsche von Woody’s Activity gehen die Wogen hoch. Noch höher ist das nur noch auf der 133 Meter langen Mega-Wasserrutsche der Zillertaler Erlebnistherme möglich. Im großen Indoor-Erlebnisbecken, im Wellenbad und dem beheiztem Outdoor-Solebecken können Mia Alpina-Gäste täglich zwei Stunden kostenlos verbringen.

Zwölf Stunden Kinder-Animation

Ebenso alles in Bewegung ist in der 4.000 m2 großen Family-Erlebniswelt. Hier gibt es täglich zwölf Stunden professionelle Kinderbetreuung und volles Programm auf Trampolins und der Kletterwand, in der Softplayanlage und im Turnsaal. Auch draußen am Fußballfeld, dem Erlebnisspielplatz, im Streichelzoo und auf den BMX- und E-Trails ist immer was los. Wo die Kleinen groß rauskommen, sind die Eltern abgemeldet. Sie haben Gelegenheit für eine persönliche Auszeit im exklusivem Penthouse Spa des Mia Alpina. Ein paar ungestörte Längen im SkyPool, die Ruhe und Wärme in Sole-Dampfbad, Bio- und Finnensauna genießen, oder sich Massagen, Packungn oder Peelings gönnen: So lässt es sich herrlich dem Abend entgegen chillen. Dann bringt Küchenchef Markus Kobliha wieder alle Familienmitglieder an einen Tisch. Seine Wahlmenüs, (Kinder)Buffets, Pizzen aus dem Steinofen und Asia-Gerichte treffen große und kleine Geschmacksnerven. Fallen danach den Kleinen die Augen in den 33 bis 105 m2 großen Suiten zu, träumen sie sicher schon vom nächsten aktiven Frühlingstag.

Aktuelle Angebote:

mia alpina feeling 7=6 (01.–23.06., 07.–29.09., 14.–22.12.24)

7 Nächte inkl. Verwöhnpension „Alles Inklusive Alkoholfrei”, 1 Leihrucksack im Zimmer, Zillertaler AktivCard inklusive, Gratis-Fahrrad-Verleih, E-Bike gg. Gebühr, tgl. freier Eintritt in die Zillertaler Erlebnistherme (2 Std.), Penthouse SPA für die Großen, Woody’s Activity Pool mit Trioslide Wasserrutsche für die ganze Familie, Panorama Fitness, Kinderbetreuung für Kinder ab 2 Monaten an 7 Tagen pro Woche 9–21 Uhr, 4.000 m² Family Erlebnisfläche (700 m² Indoor Spielbereich, 300 m² Betreuungsbereich) – Preis p. P.: ab 1.410 Euro

