Das Kesselspitze Valamar Collection Hotel verwöhnt direkt an der Piste

Das Kesselspitze Valamar Collection Hotel****s ist ein echtes Ski-in & Ski-out Hotel an den Pisten von Obertauern. Direkt vom Hotel geht es hinein in das Skigebiet der Extraklasse. Bis auf über 2.000 Meter führen die Bergbahnen hinauf in ein Paradies zum Frühlingsskifahren mit perfekten Schneebedingungen bis Ende April. Bei milden Temperaturen über die Pisten schwingen und freeriden, auf den Sonnenterrassen der Skihütten gute Stimmung tanken – all das gehört mit dazu, wenn das „Grande Finale” des Winters vor der Tür steht.

Was erwartet euch im Kesselspitze Valamar Collection Hotel****s?

Für Genießer:innen führt kein Weg an der neuen Lounge Terrasse des Kesselspitze

Hotels vorbei. Von 11 bis 17 Uhr kommt man hier zusammen, um sich mit einem wunderschönen Blick auf die schneebedeckten Berge kulinarisch à la carte verwöhnen zu lassen. Die neue Vollpension Light im Hotel ist ein Garant für Hochgenuss den ganzen Tag. Ob Skifahrer:in oder nicht: Vom feinen Buffetfrühstück über ein leichtes Mittagsbuffet und eine Après Ski-Jause bis hin zu einer hervorragenden Auswahl regionaler und mediterraner Speisen zum Abendessen hat das Hotel den ganzen Tag Köstliches zu bieten. Hier lässt man es sich gutgehen: Feinste Weine lagern im Weinkeller und erwarten die Weinliebhaber:innen. An der gemütlichen Lobby Bar servieren die Barkeeper:innen außergewöhnliche Cocktails und erlesene Drinks.

Luxusurlaub in einer faszinierenden Bergwelt, das ist, was die Gäste des Kesselspitze Valamar Collection Hotels erwarten dürfen. Sie wohnen in exklusiven Zimmern, eleganten Suiten oder dem privaten Chalet. Wer Entspannung wünscht, der wählt im Balance SPA aus einer großen Auswahl von Signature-Behandlungen und -Ritualen. Einzigartige Treatments mit herrlichen Aromen und mediterranen Heilkräutern entfalten ihre Wirkung. Saunen, ein attraktiver Innenpool und ein heißer Whirlpool unter freiem Himmel laden ein, die Seele baumeln zu lassen. Wenn es sportlich sein darf: 24/7 ist im Kesselspitze Hotel das Gym geöffnet.

Das Kesselspitze Valamar Collection Hotel lässt keine Gelegenheit aus, seine Gäste zu begeistern. Kategorisiert mit dem V-Level – dem Valamar Service auf höchstem Niveau – bietet es besonders viele Inklusivleistungen. Das Auto parkt kostenlos in der Tiefgarage. Skifahrer:innen erleben Full-Service von der Buchung der Skischulen über einen bequemen Ausrüstung-Verleih bis hin zum Snow Experience Concierge, der sich um das besondere Schnee-Erlebnis kümmert. Sport- und Freizeitprogramme, Yoga und geführtes Skifahren abseits der Pisten, Weinverkostungen und vieles mehr bereichern die Urlaubstage in dem Vier-Sterne-Superior Hotel inmitten der Berge.

Rabatt-Angebot:

Sonnenskifahrer sichern sich jetzt das Frühlingsschnäppchen im Kesselspitze Hotel. Von 17. März bis 14. April 2024 gibt es 20 Prozent Rabatt ab einem Aufenthalt von vier Nächten.