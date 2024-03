Das Kaiserblick****Superior: 365 Tage Entspannung – Erholung – Genuss – Gourmet

Eine beeindruckende Natur- und Berglandschaft imponiert nicht nur durch das faszinierende Panorama des Wilden Kaisers – die Region Ellmau am Wilden Kaiser lädt zum Wandern, Golfen, Biken, Skifahren und Winterwandern, zum Erholen und Glücklichsein ein. Inmitten dieses Kraftorts liegt das 4-Sterne Superior Hotel Das Kaiserblick, welches zu den besten Hotels in der Region zählt. Ganz ohne Hektik und Verpflichtungen lockt das familiengeführte Hotel mit einem abwechslungsreichen Angebot für eine sanfte Auszeit. Das ganze Jahr überzeugt Das Kaiserblick mit Entspannung, Abenteuer in der Natur und Genuss.

Die markanten Felstürme des Wilden Kaisers sind das Wahrzeichen von Ellmau und ein Kraftplatz für alle Bergliebhaber. Die sanften Berge der gegenüberliegenden Kitzbüheler Alpen mit ihren Gondelbahnen, Panoramawegen und Skipisten bieten jede Menge Erlebnisse für alle Bergfreunde. Wie auch immer Urlauber:innen am Liebsten in den Bergen unterwegs sind: Geführte Wanderungen, ein Wanderrucksack im Zimmer, ein schöner Ski-Depot Keller, die Skipiste und Winterwanderwege direkt vor der Hoteltüre und vieles mehr gehören zum Service im Hotel. Ob es eine E-Bike-Tour sein soll oder lieber auf den Ski die 279 Pistenkilometer die Region zu erkunden, das bleibt den Vorlieben der Naturgenießer:innen überlassen. Am Fuße des Wilden Kaisers liegt auch der reiz- und anspruchsvolle 27-Loch-Golfplatz Wilder Kaiser (30% Greenfee Ermäßigung). 88 Hektar idyllisches Golf-Land sind einzig und allein erholsamen Golfrunden und dem perfekten Abschlag gewidmet. Der Golfplatz Wilder Kaiser gilt als einer der schönsten Plätze in ganz Tirol. Hoteleigene Golfcars stehen gegen Gebühr zum Ausleihen direkt vor der Türe bereit.

Wellness Pur

Wer am Vormittag das Naturjuwel Wilder Kaiser erkundet, der kann sich nachmittags auf kaiserliche Entspannung freuen. Das Vier-Sterne-Superior Hotel ist eine exklusive Wellness- und Spa-Adresse inmitten der Aktivregion. Auf 1.900m2 dreht sich alles ums Saunieren, Ruhen und Wohlbefinden. Der Outdoor Whirlpool auf dem Dach der Süd Relax Area sorgt für erholsame Auszeiten. Der Infinity Sky Pool bietet einen fantastischen Blick auf den Wilden Kaiser. Der Indoorpool und ein ganzjährig beheizter Outdoorpool garantieren entspannten Wellnessgenuss. Dazu kommen 11 Saunen und Dampfbäder mit täglich geführten Saunaaufgüssen und traumhafte Ruheräume für eine gemütliche Erholung. In dem eleganten Kaiser-Spa dreht sich alles um Schönheit und Wohlbefinden. Mit wohltuenden Gesichts- oder Aromabehandlungen, individuellen Körperpflege-Ritualen und entspannenden Massagen sorgen die Kaiser-Spa Mitarbeiter für innere Ruhe und glänzende Ausstrahlungskraft. Hier begibt man sich in die besten Hände und wird auf höchstem Niveau verwöhnt.

Stylish, geräumig, hell und hochmodern – das sind alle Zimmer und Suiten. Jeder Raum schafft mit stilvollem Interieur eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Panoramastudios halten ihr Versprechen und bieten einen atemberaubenden Blick auf den Wilden Kaiser.

1.000 Weine und erlesene Gourmetgerichte

Die Gastgeberfamilie Künig und ihr Team sind auch ein Garant für feinste Kulinarik. Gourmets und Weinliebhaber haben DAS KAISERBLICK****Superior auf ihre Wunschliste gesetzt. Die Genießerkulinarik ist ein Highlight. Das mehrgängige Abendmenü mit á-la-carte-Auswahl lässt keine Wünsche offen. Begleitet werden die Köstlichkeiten von erlesenen Weinen aus der bestens bestückten Vinothek. Chef Armin erfüllt alle vinophilen Vorlieben, seien es nationale Weinklassiker, handwerklich gefertigte Winzerchampagner oder Kultweine aus dem Napa Valley. Im hauseigenen Genussmarkt trifft man auf köstliche und heimische Spezialitäten. Speck, Kaminwurzen, Käse, selbstgemachte Marmeladen, Edelbrände und Liköre eignen sich ideal dazu, von Feinschmeckern mit nach Hause genommen zu werden.

Es gibt noch viele weitere Besonderheiten zu entdecken – unter anderem die hoteleigene Autowaschanlage. So steht einer „sauberen“ Autofahrt nichts im Wege.

Das Kaiserblick****Superior garantiert Wellness und Genuss für Körper, Geist und Seele. Ein Kraftplatz von der ersten Minute an.