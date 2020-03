Das ist die neue Huawei P40 Kamera-Technik

Wie im gestrigen Live-Ticker beschrieben hat Huawei neue P40-Smartphones angekündigt – was die Huawei P40 Kamera-Technik zu bieten, lest ihr hier mehr!

Über die Huawei P40-Reihe

Richard Yu stellte drei Smartphones vor: Das Huawei P40 Pro+, das Huawei P40 Pro und das Huawei P40. Bei Vorbestellung oder Kauf eines P40 Pro oder P40 erhalten Kunden eine Huawei Watch GT 2 sowie 50 GB Huawei Cloud Speicher für ein Jahr kostenlos dazu.

Neben der neuen P40-Serie hat Huawei auch eine neue Smartwatch präsentiert: Die Huawei Watch GT 2e. Das Unisex-Modell überzeugt durch ihr trendiges Design, ihre innovative Technologie und zwei Wochen Akkulaufzeit. Ebenfalls vorgestellt wurde Huawei Music für Österreich mit über 50 Millionen Songs.

Huawei P40 Kamera-Technik: Visionäre Fotografie und Technik

Die Huawei P40-Serie überzeugt durch ein fortschrittliches Ultra Vision Leica-Kamerasystem, das in Dreifach- (P40), Vierfach- (P40 Pro) und Fünffach-Kamera-Konfigurationen (P40 Pro+) erhältlich ist. Fast alles wurde rundherum verbessert: Sensortechnologie, Autofokus, Tiefenerkennung, verstärkter Lichteinfall, 10-facher optischer Zoom, ISO-Wert bis zu 51.200 – hier sollten keine Wünsche mehr offen bleiben.

Doch auch das Design des P40 Pro und P40 Pro+ ist etwas ganz Neues. Inspiriert von Formen der Natur nimmt das Display an allen vier Seiten eine halbrunde Kante ein, die an eine Wasseroberfläche am Überlaufrand einer Tasse erinnert. Die schmalen Einfassungen und die stromlinienförmigen runden Ecken sorgen für einen nahezu randlosen Look, der neben seiner Designästhetik auch ergonomischen Halt bieten soll. Der integrierte Fingerabdruckscanner wurde ebenfalls weiter verbessert.

Grandiose Technik

Neben 5G-Technik ist auch Wi-Fi 6 mit an Bord, und dank Multi-Screen Collaboration könnt ihr euer Smartphone auch mit eurem PC steuern. Euch wird ein nahtloses, geräteübergreifendes Erlebnis geboten, durch das Daten zwischen Smartphone und Windows-PC nahtlos übertragen werden können und sogar mehrere Geräte über einen einzigen Bildschirm gesteuert werden können. Auf dem Smartphone gespeicherte Dateien können so auch direkt auf dem PC mit nativen PC-Anwendungen geöffnet werden, ohne dass eine vorherige Übertragung erforderlich ist.

Die OLED-Displays der neuen Huawei P40-Serie bieten atemberaubende Farben und eine brillante Anzeige. Das Huawei P40 Pro+ und das Huawei P40 Pro bestechen durch ein 6.58″ OLED, 19.8:9, 2640*1200 Display mit 90Hz Technologie. Das Huawei P40 verfügt über ein 6.1″ OLED, 19.5:9, 2340*1080 Display. Schnellladen ist möglich, und die Akkus der Pro-Serie fassen 4200 mAh und das P40 3800 mAh.