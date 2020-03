Das Huawei P40 Series Global Launch Event im Ticker

Start um 14 Uhr

Wer vor 14 Uhr in den Livestream einsteigt, sieht ein Teaser-Bild von zwei neuen Smartphones. Es wird wohl um das P40 Pro sowie das P40 (zum Testbericht des P40 lite) gehen!

Huawei selbst verwendet derzeit die Tagline „Step into a new era of smartphone photography with #Huawei“ – wir dürfen uns wohl anschnallen und ab 14 Uhr herausfinden, wie sehr die AI im neuesten Kirin-Chip die Fotos noch schöner macht. Unter dem Schlagwort computational photography soll vieles möglich werden, was mit herkömmlichen Methoden schwierig oder kaum möglich war. Bleiben wir gespannt!

Richard Yu betritt die Bühne

Der CEO von Huawei Consumer Business Group eröffnet pünktlich die Keynote. Ein Werbevideo umreißt das Geschäft Huawei, der Konzern will Innovation und Zusammenhalt an die Kunden bringen. 2020 steht unter dem Namen #MakeItPossible, und so gibt es Neuigkeiten zur P40-Serie! Das P steht für Photo beziehungsweise Power, und ein Rückblick zeigt, was die ersten P-Geräte so alles drauf hatten. AI-Fotografie wird dabei besonders erwähnt.

Den Anfang macht ein Video

Es werden das P40 Pro, das P40 Pro+ und das P40 vorgestellt. Mit zeitloser Eleganz will Huawei punkten, und mit Nanotechnologie werden die Gehäuse hergestellt. Die Leaks hatten übrigens recht bezüglich des Kameragehäuses:

Natürlich sind die Geräte kratzfest, und eine Balance ist sowohl im Design als auch im Gehäuse erkennbar. Sogar Linien zur Lichtreflektion sind mit von der Partie, und das Quad-Curve Overflow Display soll das Handling des Geräts zu einem Traum machen.

Endlich komfortabel wischen

Die Kurven und das Display sollen kratzige Erlebnisse vermeiden, hoffentlich gibt es auch keinen Bildschirmschutz, der dann kratzt! 90 Hertz, 6,58 Zoll Bildschirmdiagonale und ein Seitenverhältnis von 19,8 : 9 werden das P40 Pro und das P40 Pro+ ausmachen.

Richard Yu redet über die Rahmen, die extra dünn geraten sind. Als Vergleich dienen dazu Apples aktuelle iPhone 11 und iPhone 11 Pro Max-Geräte – ein unglaubliches Feature, wenn es nach dem CEO geht! Der Akku ist 3800 beziehungsweise 4200 mAh groß (P40 und P40 Pro). Im Display ist ein Fingerabdrucksensor eingebaut, und die Pro-Geräte sind nach IP68 wassergeschützt. Die erhältlichen Farben sind Ice White, Deep Sea Blue, Schwarz, Silver Frost, Blush Gold und Ceramic White sowie Ceramic Black:

Das P40 und das P40 Pro ist in Schwarz, Deep Sea Blue, Ice White, Silver Frost und Blush Gold erhältlich. Nur das P40 Pro+ bekommt Keramik-Schwarz und Keramik-Weiß!