Das Hotel Bergblick in Bad Tölz hat die Tore geöffnet

Betreiber und Investoren Andrea und Johannes Tien haben ihren großen Traum wahr werden lassen: Seit Kurzem ist das Hotel BERGEBLICK eröffnet. Oberhalb von Bad Tölz, auf der Wackersberger Höhe, verschmilzt das neue Haus durch seine besondere Architektur mit der umliegenden Natur. Mit Blick auf den Blom- und Buchberg, das Brauneck sowie in den Bad Tölzer Wald erleben Gäste ab sofort NatureNess pur – Wellness im SENSES Haus in neuer, natürlicher und naturnaher Form mit bayerischer Gumpe, Meditationsraum u.v.m.. Auch die Möglichkeit zur Workation ist gegeben.

Die Architektur: Natürlich eins mit der Natur

Das BERGEBLICK möchte vor allem eins: Teil der großartigen Natur sein. Dies ist in der außergewöhnlichen Architektur und der nachhaltigen Bauweise aus Holz und Naturmaterialien zu erkennen. Das Hotel verfügt über 38 Doppelzimmer, acht Suiten sowie drei exklusive Lodges mit eigenem Pool und viel Privatsphäre. Mehrere Gemeinschaftsräume und moderne Konferenzräume mit Tagungs- und Seminarmöglichkeiten geben für Erholung und Produktivität gleichermaßen viel Freiraum. Das einzigartige SENSES Haus und der Spa-Bereich mit bayerischer Gumpe bilden das Herzstück des Hauses.

Dabei strebt das BERGEBLICK an, nicht nur ein Hotel, sondern ein Ort, um unter Freunden zu sein. Die naturverbundenen Gäste finden hier im Hotel, im Wald, in den Bergen sowie an der Isar viele Rückzugsorte zur Entspannung sowie allerlei Möglichkeiten, um aktiv zu sein. Genügend Angebote dafür stehen bereit: der weitläufige Garten, der Barfußpark sowie die Sundowner Lounge mit spektakulärem Blick. Nicht zu vergessen das Naturparadies Bayerisches Voralpenland mit zahlreichen Aktivitätsmöglichkeiten direkt vor der Haustür. Die BERGEBLICK-Familie, die Mitarbeitenden rund um Familie Tien, wird dabei als herzliche Gastgeber und Teil der Community gesehen. Der Preis des Doppelzimmers liegt ab 139,- Euro pro Person inkl. Frühstück und ist buchbar unter: https://www.hotel-bergeblick.de und per E-Mail: info@hotel-bergeblick.de.

Ein Ort der Entschleunigung und des Seins: Das SENSES Haus

Das SENSES Haus ist der Ort im BERGEBLICK, um runterzukommen. Momente voller Ruhe werden im offenen, lichtdurchfluteten Ruheraum nicht zuletzt durch den Blick auf das Bergpanorama geschaffen. Eine Erlebnisdusche, Infrarotkabine sowie eine Sauna mit ausgedehntem Panoramablick in den Wald sorgen für Entspannung. Der große Pool mit Sonnendeck, der großzügige Raum für Pilates, Yoga und Meditation sowie die zahlreichen Ruheplätze vervollständigen das Angebot zur Entschleunigung im SENSES Haus.

Der Wellnessbereich vereint Natur mit spektakulärem Wohlbefinden

Der Wellnessbereich des BERGEBLICK bildet die Oase für Körper und Seele. Auf 500m² können es sich die Gäste im Indoor Spa mit Sauna gut gehen lassen. Wer mag, wird in der Beauty Lounge auf eine Lichtreise durch die Hautschichten mitgenommen: Bei einer Hautanalyse mit REVIDERM OBSEREV werden die Bedürfnisse der Haut ermittelt und gezeigt, wie man sie am besten pflegt. Der NOHrD-Fitnessraum mit erstklassigen Design-Sportgeräten ermöglicht das Indoor-Aktivvergnügen.

Ein Highlight des Hotels ist der Outdoor Spa mit Außensauna, Außendusche und Meditationsraum. Hier ist ein Bereich für mutigere Gäste entstanden: Eine Gumpe, angelehnt an die mexikanischen Karsthöhlen, die „Cenote“, ist hier die Hauptattraktion. Durch die kreisförmige Öffnung über der Gumpe befindet sich der Gast direkt in der Natur und den Elementen ausgesetzt: Regen, Schnee, Wind und Sonne gelangen in diesen mystischen Bereich.